Únava, stres i výkyvy nálad. Proč máte potíže i přes snahu žít zdravě

Přes den fungujete na kávě. Večer nemůžete vypnout. A ráno se to celé opakuje. Možná řešíte důsledky, ne příčinu. Právě na pochopení těchto souvislostí se zaměří i Veletrh zdraví 2026 v Praze.

Ráno se probudíte unavení, i když jste spali osm hodin. Přes den se snažíte fungovat. Večer nemůžete vypnout. Přitom se snažíte dělat všechno správně. Jíst zdravě, víc se hýbat, pečovat o sebe.

A stejně to nefunguje.

Jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje energii, spánek i psychiku, jsou hormony, říká MUDr. Alica Anna Szabó, lékařka s více než třicetiletou praxí, která se specializuje na funkční diagnostiku a léčbu hormonálních poruch.

„Na tvorbě a naopak spotřebovávání energie se podílí více hormonů. Například testosteron, kortizol, adrenalin, melatonin, serotonin a jiné. Tyto hormony ovlivňují náš cirkadiální rytmus, tzn. kdy má naše tělo a mysl „den“ a kdy „spí“ a regeneruje. Podílejí se na tom, jakou máme náladu, kolik toho zvládneme anebo jak se cítíme být unavení, přecitlivělí nebo vzteklí.“

Právě v pochopení těchto souvislostí se podle odborníků skrývá důvod, proč se některé potíže vracejí.

Stres jako spouštěč

Velkou roli hraje i stres, který lidé často podceňují.

„Mezi stresem a imunitou je přímá úměra. Není náhodou, že lidé procházející těžším obdobím s přemírou stresu a nedostatkem kvalitního spánku jsou náchylnější například na respirační nebo jiné infekce. Ono se i říká, že jsme „oslabení“, a to doslova jsme. Krátkodobý stres může zachránit život. Dlouhodobý jej může zničit.“

Každé tělo je jiné

Hormonální nastavení se liší u žen a mužů. A s tím i potíže, které řeší.

„Odlišnosti v potížích souvisejících s hormonální rovnováhou vyplývají z odlišností v jejich produkci. Jedná se zejména o tzv. „pohlavní“ hormony. U žen jsou to zejména estrogeny a progesteron, u mužů testosteron. Obě pohlaví produkují všechny tyto hormony, liší míra jejich produkce. Obvyklé potíže souvisejí buď s jejich sníženou hladinou anebo naopak zvýšenou tvorbou. Typickými jsou příznaky nastávající v důsledku přirozeného úbytku produkce – u žen menopauza a u mužů andropauza. Řešení by mělo být přísně individuální a opírat se o výsledky laboratorních testů, podrobnou anamnézu a případně již vyšetření jako ultrazvuk, atd.“

Zdraví v souvislostech

Podle odborníků dnes lidem nechybí informace. Spíš schopnost dát si je do souvislostí.

Na tento přístup reaguje i Veletrh zdraví 2026, který se uskuteční 16. května v pražské Pragovce.

Součástí programu budou odborné přednášky a moderované diskuze lékařů a specialistů z praxe, kteří se věnují tématům, jako je únava, stres, hormonální rovnováha nebo prevence.

Vedle odborné části nabídne akce i praktickou zkušenost: návštěvníci si mohou nechat změřit složení těla, konzultovat svůj zdravotní stav nebo si některé novinky vyzkoušet přímo na místě.

Vyzkoušet si mohou i neobvyklé pohybové techniky, jako je tai chi nebo fly jóga. A také se zapojit do aktivit propojujících pohyb a výživu – například si připravit vlastní smoothie šlapáním na kole.

Vše na jednom místě: Informace, zábava, ochutnávky i pohyb.

Praktické informace:

Datum: sobota 16. května 2026
Čas: 10:00–18:00, program 10:30 – 14:00 hodin
Místo: PRAGOVKA, Kolbenova 923/34 A, Praha 9 – Vysočany

Vstupné v předprodeji: 150 Kč / 50 Kč (senioři)
Vstupné na místě: 250 Kč / 150 Kč (senioři)

Předprodej: veletrhzdravi.deertone.cz/e/veletrh-zdravi
Web: www.veletrhzdravi.cz

