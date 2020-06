Urbis Smart City Fair pomůže obcím s překonáním krize po koronaviru

Nejen komerční sféru, ale i státní správu značně poznamenala pandemie koronaviru. Kromě negativních dopadů ale ukázala na příležitosti inovativních řešení. Právě na ty se od 2. do 4. září zaměří veletrh Urbis Smart City Fair, který se koná na brněnském výstavišti.

Organizátoři na programu úzce spolupracují s Evropskou komisí. „Snažíme se, aby byla jeho témata co nejpraktičtější a účast na akci znamenala chytrou investici do budoucna,“ sdělil ředitel veletrhu Martin Videczký. Zástupci evropských měst návštěvníkům představí zkušenosti z posledních měsíců. „Chybět nebudou ani příklady úspěšně implementovaných řešení v této krizové situaci,“ doplnila PR manažerka projektu Aneta Valová.

Veletrh pomůže i nováčkům

Řada samospráv se po pandemii potýká s nedostatkem finančních prostředků. I s tímto problémem jim může veletrh pomoct. „Nabídneme inspiraci pro technologická a organizační opatření, která umožní uspořit náklady,“ uvedl Videczký. Akce je vhodná i pro samosprávy, které nemají s chytrými řešeními zkušenosti. „Zástupci evropských měst totiž prozradí své know-how a nováčkům rádi pomůžou,“ řekl ředitel projektu.

Nejvíce inspirace pak lidé načerpají třetí den veletrhu. „Ten se uskuteční mimo areál výstaviště. Zájemce provedeme po místních společnostech, kde ukážeme, jak chytrá řešení fungují v praxi,“ informovala Valová.

Šanci zapojit se však nemají jen návštěvníci. „Stále se mohou přihlásit i vystavovatelé, kteří nabízejí chytrá řešení.“ uvedla mluvčí. Videczký dodal, že ideální formou prezentace je praktická ukázka. Právě k ní má sloužit projekt Urbis City, který v areálu výstaviště nabídne simulaci chytrého města.



Evropská špička dorazí do Brna

K významným bodům programu patří výroční zasedání evropské platformy EIP-SCC (The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) či prezentace výstupů a zkušeností z Lighthousových projektů v rámci podpory Horizon 2020.

Lidé se mohou těšit také na desítky workshopů, které si budou moct koupit začátkem léta na webu projektu.

Aby organizátoři ulehčili návštěvníkům v nelehké době starosti, zjednodušili ceník vstupného. „Snažíme se reagovat na aktuální situaci samospráv a nabídnout tak výhodnější vstupné se zachováním kvality celého programu,“ uvedla Valová. Za lístek na oba dny veletrhu zaplatí lidé pět set korun. Všechny typy vstupenek a aktuální informace jsou uvedeny na www.smartcityfair.cz.