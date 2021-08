V práci i ve škole hravě s novým notebookem od Huawei

Společnost Huawei proto doporučuje tři špičkové počítače, se kterými hravě zvládnete školní povinnosti, spolehlivě vyřídíte všechny pracovní záležitosti a perfektně je využijete i pro zábavu ve volném čase.

Dnes vám představíme tři notebooky od společnosti HUAWEI – HUAWEI MateBook 14, HUAWEI MateBook D 14 a HUAWEI MateBook D 15. Na co všechno se u nich můžete těšit?

HUAWEI MateBook 14



Dotykový 2K 14" displej tohoto modelu „MateBook 14“ se pyšní 90% poměrem obrazovky k tělu. Na první pohled zaujme elegantním designem a precizním dílenským zpracováním. Je vybavený designem FullView Display a má rámečky tenké až 4,9 mm. Nový notebook Huawei, který se odlišuje od tradičních 14palcových notebooků, nabízí displej v poměu 3:2, který poskytuje vynikající možnosti čtení, surfování po internetu nebo kódování.

14palcový displej FullView s rozlišením 2K 2160 x 1440, hustotou pixelů 185 pixelů na palec (ppi) a podporou 100 procent barevného prostoru sRGB, kontrastním poměrem 1500:1 a špičkovým jasem 300 nitů zprostředkuje obrázky ve vysokém rozlišení, stejně jako filmy v kvalitě Blu-ray. Displej současně poskytuje skvělou přesnost barev pro úlohy citlivé na barvy, jako je úprava obrázků nebo videí.

HUAWEI MateBook 14 se může pochlubit procesorem AMD Ryzen 7 4800H, díky kterému se v lehkém těle skrývá silný výkon. Nové procesory, postavené na pokročilém 7nm procesu FinFET, synergizují s dvoukanálovou pamětí DDR4 až do velikosti 16 GB a vysokorychlostním polovodičovým diskem PCIe s kapacitou 512 GB pro podporu rychlého a stabilního výkonu, aby mohli uživatelé plně vyjádřit svou kreativitu – ať už se jedná o multitasking nebo zvládání těžkých výpočetních úloh.

Výkonný chladicí systém se dvěma ventilátory s lopatkami ve tvaru písmene S a dvěma tepelnými trubicemi udržuje HUAWEI MateBook 14 v chladu a tichosti, a to i při vysokém vytížení. Cena: 21 999,- Kč



HUAWEI MateBook D 14 a HUAWEI MateBook D 15



MateBooky D 14 a D 15 mají širokoúhlé displeje ve Full HD rozlišení, které se díky svým skvělým pozorovacím úhlům téměř 180° hodí na sledování filmů a jako základ pro domácí multimediální systém. V podání těchto dvou zařízení jsou poměry celkové plochy displeje k rámečkům úctyhodných 87 a 84 %. MateBooky díky tomu vypadají moderně a elegantně.

Srdcem MateBooků D 14 a D 15 jsou procesory AMD Ryzen třetí generace, stejně rychlé a výkonné jako u MateBooku 13, což je model Matebooku těsně pod vrcholem letošní řady. V kombinaci s 8 GB RAM a rychlými SSD disky jsou tak notebooky pro běžného uživatele dostatečně rychlé při většině standardních operací, jako jsou například prohlížení webu, práce s kancelářskými aplikacemi, prohlížení obrázků a používání různých videokonferenčních platforem.

Baterie notebooků zvládnou provoz bez nutnosti připojení k zásuvce po dobu devíti hodin v případě MateBooku D 14 a přes šest hodin u D 15. Baterie lze velmi rychle nabíjet pomocí přibaleného adaptéru, na necelých 50 % za půl hodiny Nabíjecí adaptér využívá koncovku USB-C, máte tedy adaptér k nabíjení většiny novějších zařízení Huawei.

Celá řada nových MateBooků přinesla do segmentu notebooků inovaci v podobě spolehlivé čtečky otisků prstů integrované do zapínacího tlačítka. U ní společnost Huawei využila své zkušenosti z vývoje čteček otisků prstů z vlastních chytrých telefonů a tak vznikla dosud nejspolehlivější čtečka, která je navíc ergonomicky ideálně umístěná v zapínacím tlačítku. Pro zapnutí MateBooků stačí pouze jednou stisknout, počítač se zapne a otisk prstu zůstane v mezipaměti, aby ho mohl systém Windows použít pro přihlášení do odpovídajícího uživatelského profilu. Stejný postup se aplikuje i při obnovení z režimu spánku. Všechno probíhá rychle a spolehlivě, přesně jako u chytrých telefonů.

MateBook D 15 je aktuálně v České republice k dostání v několika specifikacích. Nejlevnější variantou je kombinace procesoru i3-10110U, 8 GB DDR4 paměti a 256 GB SSD úložiště, dle aktuální skladové zásoby dostupné na Huawei eshopu a u českých prodejců a to za 12 999,- Kč. Za stejnou cenu je i MateBook D 14. Výhradně na Huawei eshopu je pak k dispozici ještě model Huawei MateBook D 15 se specifikací i5-10210U, 16 GB DDR4 paměti a 512 GB SSD úložiště s cenou 15 999,- Kč kdy je k němu přibalen ještě batoh a myš v ceně.