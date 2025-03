V restauraci českého pavilonu se bude servírovat na porcelánu Thun

Tradiční český porcelán se stane součástí prezentace Česka na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Návštěvníci, kteří zavítají do restaurace českého pavilonu, si budou moci vychutnat pokrmy české kuchyně servírované na porcelánových talířích od největší české porcelánky. Společnost Thun 1794 dodá do restaurace českého pavilonu 2800 kusů servírovacího nádobí, což pokryje potřeby předpokládaného výdeje až dvou tisíc porcí jídla denně. Jde o tradiční porcelánový soubor Bernadotte s bílou glazurou zdobený dekorem modrých jemných kvítků a dále porcelánovou kolekci ELLA. Je to novinka ve výrobním sortimentu Thun 1794 v nadčasovém a jednoduchém bílém provedení.

„Spolupráce s týmem Kanceláře generálního komisaře je pro nás zárukou profesionální prezentace našich produktů v rámci české expozice v Ósace. Věříme, že společně vytvoříme nezapomenutelný zážitek pro všechny účastníky a ukážeme, jak inspirující může být spojení tradičního řemesla s moderní gastronomií,“ komentuje partnerství generální ředitel Thun 1794 Vlastimil Argman a dodává: „Účast na světové výstavě vnímáme jako strategický krok k mezinárodnímu růstu a jedinečnou příležitost pro prezentaci typického českého řemesla v moderním pojetí japonskému publiku. Věříme v navázání nových obchodních partnerství v tomto dynamicky se rozvíjejícím regionu.“

Porcelánka Thun 1794 se řadí se svou více než 230letou historií k nejstarším v Evropě. Specializuje se na výrobu tvrdého porcelánu vypalovaného při teplotě 1405 °C. Všechny produkty jsou vyráběny výhradně z kvalitních českých vstupních surovin, vyznačují se vysokou odolností, jemností a typickou bílou barvou, která je výsledkem přesné technologie výroby. S respektem ke klasickým postupům společnost svou výrobu neustále inovuje a přizpůsobuje moderním trendům. Spolupracuje s českými i zahraničními designéry na tvorbě unikátních kolekcí, některé z nich nesou prvky umělecké dekorace a jsou malovány ručně, což přidává na exkluzivitě produktů. Porcelán Thun je symbolem české tradice a mistrovství, které spojuje funkčnost s uměleckou hodnotou. Každý porcelánový kus je uměleckým dílem, které přináší eleganci do každé domácnosti, až už jde o slavnostní stůl nebo každodenní chvíle pohody.

„V restauraci českého národního pavilonu budeme prezentovat typickou českou kuchyni s asijskými prvky. Doplnění tohoto konceptu o servis na tradičním českém porcelánu značky Thun jen podpoří naši snahu ukázat v Japonsku to nejlepší z českého kulturního dědictví. Porcelán Thun zdobí jídelny na prestižních adresách, jako jsou Pražský hrad, Grandhotel Pupp, velvyslanectví či prémiové hotely po celém světě. Těším se, až se od dubna letošního roku stane ozdobou také českého národního pavilonu,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Více informací naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě Expo 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.

O společnosti Thun 1794

Společnost Thun 1794 je největším českým výrobcem porcelánu s tradicí sahající až do roku 1794. Specializuje se na výrobu vysoce kvalitního tvrdého porcelánu, který vyniká odolností, osobitým designem a praktickým využitím. Ve svém výrobním programu má ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké mezinárodní řetězce. Thun 1794 propojuje tradiční řemeslné dovednosti s inovativními technologiemi a moderním designem. Sídlo společnosti se nachází v Nové Roli u Karlových Varů, druhou pobočku má společnost v Lesově. Roční produkce porcelánky dosahuje 3500 až 4000 tun porcelánu. Své výrobky distribuuje prostřednictvím společnosti Thun Trade se sídlem v Praze.