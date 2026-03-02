Větve po zimě se dají zpracovat levněji než myslíte

Existuje ale rychlejší a levnější způsob. Půjčit si na víkend drtič větví a zpracovat všechno na místě.
Proč to funguje lépe než vozit větve pryč
Představte si, že máte po prořezávce tři hromady větví. Normálně byste je museli složit do auta (nebo na přívěs), odvézt na sběrný dvůr, vyložit, vrátit se, udělat to znovu. Zabere vám to půl dne.
Se štěpkovačem to vyřešíte za dvě hodiny. Větve nahrnete do stroje, který je rozdrtí na malé štěpky. Ty pak použijete jako mulč, nebo je dáte do hnědé popelnice. Hotovo.
Štěpkovač půjčovna Boels funguje jednoduše — objednáte si stroj online, vyzvednete v pobočce a vrátíte po použití. Nemusíte investovat do vlastního drtiče, který byste stejně použili jednou za rok.
Boels nabízí štěpkovač půjčovna Boels s benzínovými modely, které zvládnou běžné větve do průměru 55 mm a nemusíte řešit přístup k elektřině.
Kolik to stojí
Půjčovna zahradní techniky obvykle nabízí denní sazby kolem 1000–2500 Kč v závislosti na velikosti a typu stroje. Víkendové pronájmy bývají zvýhodněné.
Když si spočítáte, kolik byste utratili za dopravu na skládku (benzín, čas, případně poplatek za odpad), pronájem stroje vám vyjde levněji. Navíc máte větve zpracované rovnou u sebe na zahradě.
Co je to štěpkovač a jak funguje
Štěpkovač (nebo drtič větví) je stroj s rotujícími noži, které mechanicky nařežou dřevní hmotu na malé kousky. Ty pak můžete použít jako mulč na záhony, pod keře, nebo do kompostu.
Benzínové modely fungují bez přívodu elektřiny, takže je můžete použít kdekoli na pozemku. Stačí natankovat a pustit.
Jaký model si vybrat
Pokud máte běžnou zahradu s ovocnými stromy a okrasnými keři, benzínový štěpkovač s kapacitou kolem 55 mm postačí. Zvládne větve z prořezávky jabloní, třešní, švestek, keřů.
Když ale pracujete s tlustšími kmeny nebo staršími stromy, budete potřebovat větší model s kapacitou kolem 100 mm. Ty bývají těžší, výkonnější a dražší na pronájem, ale zvládnou i náročnější práci.
Kde si stroj půjčit
V České republice funguje několik velkých půjčoven zahradní a stavební techniky. Boels je jedna z nich — působí po celé Evropě, má širší nabídku strojů a systém online objednávek, který vám ušetří čas.
Pokud máte u nich zákaznický účet, pronájem jde obvykle rychleji a bez složité administrativy. Stroj si můžete vyzvednout osobně, nebo si ho nechat dovézt na místo.
Co dělat se štěpkami po zpracování
Jakmile máte hromadu štěpek, nemusíte je vyhazovat. Naopak. Můžete je rozložit pod keře a stromy jako mulčovací vrstvu — zadrží vlhkost, omezí plevel a postupně se rozloží jako organické hnojivo.
Pokud kompostujete, štěpky jsou skvělý doplněk. Smíchané se zeleným odpadem (tráva, listí) urychlují rozklad a zlepšují strukturu kompostu.
Na co si dát pozor při práci se strojem
Štěpkovač vypadá jednoduše, ale není to hračka. Při práci dodržujte pár základních pravidel:
Suché větve se drtí lépe než čerstvě pokácené. Vlhké dřevo může ucpávat podávací otvor a motor se přehřeje. Nepřetěžujte stroj. Pokud má kapacitu 55 mm, nezkoušejte do něj tlačit silnější kmeny — poškodíte nože nebo motor.
Používejte ochranné brýle a rukavice. Štěpky můžou odletět, drobné kousky kůry taky.
Vraťte stroj čistý a s dostatkem paliva. Většina půjčoven to vyžaduje, jinak vám naúčtují čisticí poplatek.
Proč nekupovat vlastní stroj
Pokud nejste zahradník nebo lesník, vlastní štěpkovač se vám nejspíš nevyplatí. Zabírá místo v garáži, potřebuje pravidelnou údržbu, servis, náhradní díly. A většina lidí ho použije jednou za půl roku.
Pronájem je levnější, flexibilnější a nemusíte se starat o skladování a údržbu. Prostě si stroj objednáte, když ho potřebujete, a vrátíte ho, jakmile je práce hotová.
Jak dlouho to celé trvá
Záleží na tom, kolik máte větví a jak jste zručný. Běžný jarní úklid zahrady s prořezanými stromy a keři zvládnete se štěpkovačem za dvě až čtyři hodiny.
Kdybychom to srovnali s ručním skládáním větví do svazků a dovozem na skládku, ušetříte minimálně půl dne. A nemusíte nikam jezdit.
Ekologický bonus
Když zpracujete větve na místě, nemusíte je vozit autem na skládku. Ušetříte palivo, čas a zároveň snížíte uhlíkovou stopu.
Navíc štěpky použité jako mulč pomáhají zadržovat vodu v půdě, což je v suchých měsících velká výhoda. Je to jednoduchý způsob, jak být ekologičtější bez velkého úsilí.
Shrnutí
Pokud máte po zimě zahradu plnou pokácených větví a nechce se vám je vozit na sběrný dvůr, pronájem štěpkovače je praktické řešení. Ušetříte čas, peníze a zároveň získáte materiál na mulčování nebo kompost.
Boels nabízí benzínové drtiče, které si můžete objednat online a vyzvednout v pobočce poblíž. Proces je rychlý a bez zbytečné byrokracie. Stačí si vybrat model podle toho, co potřebujete rozdrtit, objednat si termín a pustit se do práce.