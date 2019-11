Vezměte imunitu svých dětí pevně do rukou. Přinášíme 5 tipů, jak na to

Všichni rodiče to znají. Ať už doma máte kojence, školkáčka či školáka, nemoci jsou i u takto malých dětí častější, než si přejete.

Ať za aktuální infekci vašeho dítěte může narušená imunita, rodiče, kteří své děti posílají do kolektivu nedoléčené, nebo jen to, že jste na výletě promokli a prokřehli až na kost, je třeba jednat. A to i cestou prevence.

Tip 1: Následujte hlas přírody

Imunita dítěte se zakládá hlavně v prvním roce života a je dokázáno, že velice jí prospívá kojení. To totiž není jen prostým příjmem živin, ale je to komplexní a velice složitá imunitní interakce s dalekosáhlým významem. Nejen že mateřské mléko chrání novorozence v prvním roce vývoje, ale podmiňuje další vývoj a stav celkové obranyschopnosti i v dospělosti. Příroda pomůže dětem i díky pravidelnému pobytu na čerstvém vzduchu. A to hned díky několika faktorům. Jednak se setkají s mnoha vlivy a díky kontaktu s nimi si vybudují lepší obranyschopnost. Ale také tímto snadno prokrví a posílí sliznice dýchacích cest. Pobyt na sluníčku jim dodá i tolik důležitý vitamín D, který přispívá k normální funkci imunitního systému.

Tip 2: Nepodceňte význam jídla

Významným pomocníkem pro zlepšení imunity nejen u dětí je zdravá strava. Každý den byste měli pamatovat na zeleninu, ovoce, dostatek tuků i bílkovin. Celá skladba jídelníčku by měla být vyvážená a pestrá. Pokud se dítě často pohybuje ve velkých kolektivech, kde se čas od času objeví nějaká ta chřipka, nebojte se příležitostně doplnit vitamíny a minerály kvalitními přípravky. Poradí vám s nimi váš lékárník i lékař. V rizikovém, chladném období může pomoci posílit obranyschopnost i vyvážený příjem omega 3 a 6 mastných kyselin. Ty najdete v rostlinných olejích, jako je lněný, olivový, slunečnicový, ořechový. Dále ve všech druzích ryb, zejména pak v těch, které žijí v chladných vodách. Svou část denní dávky omega mastných kyselin hledejte i v ořeších, vejcích a různých semínkách. Spolehlivými pomocníky pro absolutní jistotu příjmu dostatku omega 3 mastných kyselin, kterých z jídla nemusíme přijímat adekvátní množství, jsou speciální doplňky stravy v tekuté i tabletové formě.

Tip 3: Zaměřte se na spánek a pohyb

Jen dostatečně „vyběhané“ dítě usíná spokojeným a hlubokým spánkem. Již zmíněný pohyb na čerstvém vzduchu svědčí dětem i dospělým. A nemusíte hned lámat sportovní rekordy. Stačí obyčejná chůze. Obligátních deset tisíc kroků vám rozproudí krev v žilách a děti příjemně unaví. Po výkonu se jim bude lépe usínat a regenerovat. Pro zdravý vývoj dětí se doporučuje pro novorozence hodin spánku osmnáct. U batolat pak dvanáct, předškolákům bude stačit deset a starší se vyrovnají potřebě dospělých. Prospí tedy nejlépe osm hodin.

Tip 4: Což takhle otužování a saunování

Obojí má prastarou tradici. Blahodárný vliv otužování na imunitu znaly už naše prababičky a jejich prababičky jistě také. A takové otužování nemusí být jen chvilkou pod ledovou vodou po sprchování. Děti můžete zocelovat krátkými výběhy jen tak po ránu v pyžámku, aby si prohlédly ranní mlhu, nebo s vámi vyběhly vynést smetí. Počátky saunování se datují už do 11. století na území dnešního Finska. Tehdy sice fungovala odlišným způsobem, ale princip zahřívání a rychlého zchlazení funguje dodnes. Dnes s možností nákupu domácí infrasauny nebo návštěvy saunového světa můžeme užitečného vlivu horka využívat i několikrát do týdne. Děti zde mohou využít speciální saunové rituály a užít si i spoustu zábavy uprostřed procedury. A nemusíme je hned nutit do ledového bazénku. Stejný výsledek přinese i pobyt na studeném vzduchu. Pamatujte ale, že při otužování i saunování musí být děti stoprocentně zdravé a metoda postupného zvykání je ta nejúčinnější i nejbezpečnější.

Tip 5: Nepřehánějte to s péčí

Už je dávno dokázáno, že přehršel čistoty, neustálá dezinfekce prostředí a mytí rukou každou hodinu nejen dětské imunitě neprospívá. Přiměřený kontakt s přírodou, bakteriemi a domácí špínou není tak hrůzostrašný, jak by se na první pohled mohl zdát. Takže dezinfekční vlhčené ubrousky mějte po ruce, ale nepřehánějte to s nimi. Pro úklid domácnosti si vystačíte s jedním až dvěma druhy prostředků a nebojte se porozhlédnout po těch, které jsou ekologičtější, a tedy i méně nebezpečné pro vaše zdraví. Děti zbytečně nenabalujte do velkého množství oblečení a nepřežeňte to ani s teplotou v bytě. I když venku není zrovna vlídno, pravidelně větrejte a teplotu udržujte takovou, abyste neměli potřebu si obléct další vrstvu oblečení. Vlhkost v místnostech pojistíte zmíněným větráním, ale pro zdravé sliznice můžete využít i proplachování nosu solným roztokem. S nosní konvičkou si pomůžete od pravidelných infektů horních cest dýchacích a nepříjemného posmrkování.