Vybíráte nový rozvaděč? Nechte si poradit

Majitelé sdílené elektroinstalace na zahradě nebo například v rodinném domku musí stále dokola řešit rozúčtovávání výdajů za spotřebovanou elektřinu. A ne vždy se při tom obě strany cítí spokojeně. A jak tedy předejít problémům? Za pomoci šikovného rozvaděče.

Pokud jste nikdy takového pomocníka nevybírali, nechte si poradit, jaký koupit elektroměrový rozvaděč. Musíte při tom totiž zohlednit celou řadu kritérií. Začněte počtem potřebných elektroměrů, ale nezapomeňte ani na fáze a další důležité náležitosti.

Rozvaděč vybírejte s rozvahou

Nezáleží na tom, zda na něj chcete napojit pouze svítidla nebo rovnou celý systém kapkové závlahy nebo jiné zahrádkářské vychytávky. Poctivý produkt si poradí se vším. Jen dejte pozor, jaký typ fáze vám bude vyhovovat.

Pro malé odběry vám bohatě stačí zásuvka 230 voltů. Ovšem pozor, tady už je třeba od sebe jednotlivé druhy začít odlišovat. Zatímco pro menší chatku nebo vybavení zahrádkářské kolonie vám bohatě postačí jednofázový elektroměr, pro běžnou domácnost, nebo dokonce rodinný dům už budete potřebovat ten třífázový. Kvůli bezpečnosti i odpovídajícím předpisům.

Jak je to s rozvaděči v případě podnikání

A jednofázový model se vám hodí kupříkladu i pro novinový stánek a jiná podobně nenáročná místa. Naopak pořádné rychlé občerstvení, nebo dokonce vytěžované průmyslové prostory si zcela jednoznačně žádají fáze tři. A stejné je to i ve chvíli, kdy plánujete svou síť zatížit energeticky náročnými spotřebiči.

A vyplatí se myslet i na strýčka Příhodu, protože nikdy nevíte, co se může stát. A jednofázový rozvaděč nikdy jako třífázový nezapojíte. Jestliže tedy plánujete rozšiřování své kutilské výbavy nebo chcete zkrátka a dobře myslet na všechny možné eventuality, pak jednoznačně doporučujeme rozvaděč třífázový.

Jak si vybrat počet elektroměrů

Aby bylo možné spotřebovanou elektřinu bez potíží odečítat, vyčleňte každému spotřebiteli jeden elektroměr. Obvykle vám tedy budou stačit dva, ale pokud se dělí o rozvodnou síť kupříkladu více sousedů, klidně jejich počet navyšte. Standardní počet jsou čtyři elektroměry na jeden rozvaděč, ale k sehnání jsou i modely opatřené více kusy. Ty už však bývají k dostání spíše na zakázku.

Yevhen Prozhyrko | foto: Shutterstock.com

Jak je to s tarify u elektroměrů

Jaký je vlastně rozdíl mezi jednotarifním a dvoutarifním rozvaděčem? Inu, ten první měří spotřebu elektrické energie neustále, a to v jednom jediném časovém úseku. A dvoutarifní rozvaděč vám umožní nastavit celý program tak, aby odběr elektrické energie měřil v závislosti na tom, jak máte postavenou smlouvu se svým dodavatelem elektrické energie.

Všeobecně platí, že na dvoutarifní smlouvy dosáhnou majitelé bojlerů a dalších energeticky náročných zařízení. Ovšem pokud si nejste jistí, jak je vaše smlouva postavena nebo na jaké výhody máte nárok, poptejte se přímo svého dodavatele elektrické energie.

Jaká provedení rozvaděče jsou k mání

A na závěr se věnujte také funkčnímu designu zvoleného řešení. Můžete si totiž pořídit nejenom samotný rozvaděč, ale i takový, který je už z výroby vylepšen o nejrůznější upevňovací prvky. A co je tedy k mání?

rozvaděč s kabelovým prostorem

rozvaděč v pilíři

rozvaděč v pilíři se zemním dílem

A jaký je mezi nimi rozdíl? Rozvaděč s kabelovým prostorem vám umožní mnohem lépe manipulovat se všemi dostupnými kabely. Šikovně řešený rozvaděč v pilíři je zase vhodný pro upevnění na beton, a to prostřednictvím kotev. A rozvaděč v pilíři se zemním dílem lze zapustit přímo do výkopu, takže nepotřebuje betonáž. A protože jde o poněkud dražší zařízení, určitě se pohlédněte po co nejvýhodnějších cenách a nebojte se využít i slevové kódy. Vyplatí se to. Zaručeně.