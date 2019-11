Výhody moderních platebních metod nabízí česká aplikace Twisto

Mezi moderní platební nástroje už dávno nepatří jen bezkontaktní karty. Uživatelé mobilních zařízení po celém světě si rychle zvykají na platby telefonem, účty běžně najdete v přehledných aplikacích. Ke změně pomáhá i česká platební aplikace Twisto, která přináší nejmodernější možnosti placení.

S digitalizací platebních karet vznikla možnost implementovat platební karty do chytrých zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo nositelná elektronika. Ty umožňují ještě další výhodu: přehlednější správu financí, ke kterým je často snadný přístup jen na jedno kliknutí.

Twisto dnes například svým uživatelům nabízí inteligentní kategorizaci výdajů, která umožní zákazníkům získat přehled, za co a kolik utrácejí, navíc s možností nastavování limitů, které je upozorní, že by měli přestat utrácet. „Díky přehledné aplikaci může každý během pár vteřin zjistit, kde, kolik a za co zaplatil - to dává našim zákazníkům komplexní přehled o jejich financích,“ říká Michal Šmída, CEO z Twista.

Faktury z fotky, rozdělení účtů na jedno kliknutí

Mezi další moderní platební nástroje, které Twisto nabízí, patří Twisto Snap. Díky němu jednoduše zaplatíte třeba fakturu za telefon: vyfotíte ji mobilním telefonem a pošlete do Twista, kde ji za vás zaplatí a vy máte po starostech. „S Twisto aplikací do vašeho mobilu je to ještě jednodušší. Složenku vyfotíte v aplikaci a ta ji ihned přidá do účtu. Na konci měsíce stačí všechny faktury naráz zaplatit a to vám ušetří spoustu času. Navíc Twisto nabízí chytrý kredit, se kterým si můžete svoji platbu odložit až o měsíc,“ přibližuje Šmída.

Jiná funkce s názvem Twisto Split umožní rozpočítat zaplacený účet Twisto kartou – například za společnou večeři – mezi všechny přítomné a dát jim možnost zaplatit online bez hotovosti. „K využití Twisto Split stačí vlastnit Twisto kartu a mít v mobilním telefonu aplikaci této české technologické firmy. Po platbě Twisto kartou půjde snadno rozdělit účet mezi jednotlivé lidi, jimž se posléze na e-mail automaticky odešlou platební instrukce a odkaz na platební bránu,“ vysvětluje Šmída.

Letos Twisto také jako jedna z prvních českých bankovních služeb spustilo Apple Pay, díky kterému mohou lidé snadno a moderně platit svými hodinkami nebo telefonem.