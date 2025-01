Vynuluje dobrý spánek sedavý styl života?

Co dělat se sedavým zaměstnáním

Jsou práce, které prostě sezení vyžadují, a změnit obor není jen tak. Pokud tedy sedíte v práci 8 hodin, jde se onemocněním vyhnout? I při sedavém zaměstnání můžete své zdraví ovlivnit. Základem samozřejmě je, pokud vás často bolí záda, udělejte si návštěvu k ortopedovi nebo fyzioterapeutovi. Dalším důležitým doporučením je, choďte na preventivní prohlídky, které nemoc mohou podchytit velmi brzo.

Jiná rada je během práce nesedět stále v jedné pozici po dobu několika hodin. Polohy střídejte a také si dávejte přestávky, kdy buď chodíte nebo u práce stojíte. Na kompenzaci dlouhého sezení by se měl podílet kromě vás i váš zaměstnavatel. Ideálně například investovat do stolů, které můžete vyvýšit a stát u nich. Vyhýbejte se dalšímu dlouhému sezení po práci jako hraní na počítači, sledování filmů a seriálů. Jděte se projít nebo začleňte do svého života silový trénink.

Pomůže i spánek?

Pro vaše zdraví je naprosto klíčové, abyste spali pravidelně 8 hodin každý den. Ale není to jen o tom. Těchto 8 hodin musí být opravdu kvalitních. Vaše tělo si musí odpočinout a to udělá pouze, pokud pro to má vhodné prostředí. Jak tedy poznáte nekvalitní spánek?

Usínání vám trvá déle než 30 minut.

V noci se probouzíte alespoň jednou.

Po nočním probuzení vám usínání trvá minimálně 20 minut.

Spánek zabírá méně než 85 % času, který trávíte v posteli.

Jste unavení, během dne se těžko soustředíte, a proto pijete více kávy než obvykle.

Objevuje se více akné a po probuzení máte zarudlé oči a oteklý obličej.

Pociťujete větší hlad a máte tendenci jíst nezdravá jídla.

Cítíte se více vystresovaní, emočně vyčerpaní a podráždění.

Trpíte nespavostí.

Jak si zkvalitnit spánek

Kvalitu spánku velmi ovlivňuje vaše matrace a polštář. Matrace ovlivňuje váš spánek až z 80 %. Pokud spíte na matraci, která je pro vás nevhodná a tlačí na vaše tělo, zbytečně si kazíte zdraví. Je důležité nevybírat si matraci podle ceny, ale podle kvality. Je investicí, která se vám vrátí. Vyhýbat byste se měli především PUR pěně (molitanu), RE pěně a kokosovému vláknu.

Podobně je to s polštářem. Krční páteř dostává při sezení zabrat. Obzvlášť pokud jste ve stresu nebo často zíráte do telefonu, tak se vám zkracují svaly jako trapéz, svaly kolem lopatek, flexory krku nebo hrudní a krční svaly. Proto je dobré předcházet bolestem pomocí zdravotního nebo ortopedického polštáře, který odpovídá vaší spánkové poloze.