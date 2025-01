Vytápění novostaveb peletkami? Dobrý nápad!

Někdo vsadí na kotel a radiátory, jiný dá přednost elektrickému vytápění, populární je v dnešní době i tepelné čerpadlo. Jedno řešení ale většinou nestačí, ideální je tepelná soustava vybraná na míru typu a velikosti prostoru, ve kterém bydlíte. Její součástí mohou být i krbová kamna. Jaká zvolit do novostavby?

Krbová kamna se postarají o teplo domova

Kdo z nás si při sledování romantických filmů alespoň jednou nepředstavoval, jaké by to bylo mít doma krb? Sledovat plápolající oheň, zaposlouchat se do zvuků praskajícího dřeva, usadit se před krb, když je vám zima apod. Krb i krbová kamna mají něco do sebe, postarají se o příjemnou atmosféru, interiér vyhřejí a když si je dobře vyberete, možná se postarají i o teplou užitkovou vodu. Že je kolem nich ale spousta práce? Záleží na tom, jaké si zvolíte.

Kamna na pelety jsou pro novostavby jako stvořená

Někdo se rád alespoň v myšlenkách přenese do pohádky na pec nebo k babičce na chatu, kde stála kachlová kamna, jiný jde s dobou a vybere si taková kamna, kolem kterých není moc práce. Co si budeme povídat, většina z nás neví co dřív, a starat se ještě o kamna?

I to je důvod, proč mnozí z nás vyměnily staré kotle za ty plynové. Samozřejmě kromě ekologie a toho, že nechceme dýchat znečištěný vzduch. V dnešní době jsou ale na trhu také kamna, která nejsou náročná na péči a do pasivních domů a novostaveb jsou jako dělaná. Ano, řeč je o peletových kamnech, která mají celou řadu předností.

Proč se vyplatí topit peletkami?

Peletky jsou malé slisované válečky, které se vyrábějí z obnovitelných materiálů, takže jde o ekologický způsob vytápění. Navíc z nich nezůstává skoro žádný popel, nepráší a vy s nimi nemáte téměř žádnou práci. Koupíte je buď v pytlích nebo sypané a stačí je do kamen jednou za čas doplnit. Interval závisí na tom, jak topíte.

(až 90-95 %), takže většina energie se využije k vytopení prostoru. Mívají automatický podávací systém , který zajistí plynulé a rovnoměrné vytápění. Kamna si mohou sama přikládat, vám odpadnou starosti. Navíc zabráníte tomu, aby se do místnosti vyvalil škodlivý kouř pokaždé, když potřebujete přiložit.

Kamna na peletky také mohou mít digitální ovládání a možnost nastavení požadované teploty . Na váš pokyn si pak mohou nejen „sama škrtnout", ale i regulovat oheň.

Peletová kamna produkují minimum CO 2 a dalších škodlivých emisí a tím pomáhají zlepšit kvalitu vzduchu v domácnosti. Nepráší, takže jsou vhodná i do domů, kde žijí astmatici a alergici.

Víte, že i kamna na peletky jsou dostupné jak v klasické verzi, tak s teplovodním výměníkem? Druhé jmenované můžete napojit na ústřední topení, budou ohřívat i vodu v radiátorech. Sami si u nich pak můžete nastavit, kolik tepla budou předávat do vody nebo do vzduchu v místnosti.