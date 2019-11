Z banky do banky během mrknutí oka

Svět kolem nás se stále zrychluje a digitalizuje. Stejně je tomu i v oblasti bankovnictví. Možná jste se i vy dostali do situace, kdy jste potřebovali okamžitě zaplatit dovolenou, proplatit fakturu dodavateli nebo uhradit okamžitě jiné závazky.

Ještě donedávna byste museli čekat do druhého dne, než se vaše platba připíše na účet protistrany. Dnes už stačí u některých bank doslova mrknutí oka.

„Okamžité platby umožňují převádění peněžních prostředků mezi dvěma účty klientů vedených v různých bankách, které jsou zapojeny do schématu okamžitých plateb podporovaného Českou národní bankou. Platby proběhnou během několika sekund kterýkoliv pracovní i nepracovní den v jakoukoliv denní či noční hodinu, tedy v režimu 24/7/365,“ upozornil Bronislav Číž, vedoucí platebních produktů Komerční banky.

Pokud však chcete poslat nebo přijmout tuzemskou platbu do / z banky, která do schématu okamžitých plateb zapojena není, benefity okamžité platby nevyužijete. V případě, že jste klientem Komerční banky, České spořitelny, Banky Creditas, PPF banky, Air Bank nebo Raiffeisenbank, můžete okamžité platby pohodlně využívat. Do konce roku 2019 by se měly připojit ČSOB, Poštovní spořitelna, Moneta Money Bank.

Okamžitě zpravidla do 400 tisíc Kč

„Banky většinou neomezují využití okamžitých plateb pouze pro určitý segment klientů. Mohou je tedy využívat jak jednotlivci, tak i živnostníci, podnikatelé, menší či větší firmy nebo korporace. Omezením pro okamžité platby ve většině bank je, že jako jednu okamžitou platbu lze poslat částku v maximální výši 400 000 Kč. Tuto výši může kterákoliv banka pro své klienty omezit. Komerční banka se touto cestou nedala a umožňuje klientům zadávat tolik okamžitých plateb, kolik potřebují, třeba i v maximální výši,“ doplnil Bronislav Číž.

Jiné omezení může být, pro jaké konkrétní typy účtů umožňují banky okamžité platby přijímat, anebo je z nich provádět. Komerční banka umožňuje okamžité platby přijímat ve prospěch korunových běžných a spořicích účtů. Klienti je mohou zadávat z jakéhokoliv korunového běžného účtu.

Využití okamžitých plateb

Banky se při přípravě společného řešení dohodly, že okamžité platby je možné využívat pro jednotlivé a jednorázové platby. Okamžitou platbu nelze importovat v dávkách anebo jejím prostřednictvím provádět platby z trvalých příkazů či inkasní platby.

V Komerční bance mohou všichni klienti bez rozdílu zadávat okamžité platby z korunových běžných účtů přes internetové bankovnictví MojeBanka a mobilní bankovnictví Mobilní banka a Mobilní banka Business (zatím pouze ze zařízení s operačním systém Android). Do konce roku rozšíří možnost zadání i na zařízení podporujících operační systém iOS (iPhone, iPad od Apple) a přes internetové bankovnictví MojeBanka Business.

A za kolik to je?

Zpoplatnění okamžitých plateb je v rukou jednotlivých bank. Zatímco některé banky nerozlišují mezi běžnými tuzemskými platbami a okamžitými platbami a zpoplatňují je stejně, jiné banky si za provedení odchozích okamžitých plateb řeknou od klientů o příplatek, aktuálně v řádu jednotek korun.

Komerční banka provádí okamžité platby pro klienty za stejnou cenu, jako pro ně provádí běžné tuzemské mezibankovní platby. Podle typu účtu jsou tak pro klienta buď zcela zdarma, nebo za 6 Kč. Dokonce jsou okamžité platby zahrnuty i do počtu plateb v ceně účtu a rovněž balíčku transakcí, který si klienti mohou k některým typům účtů dokoupit.