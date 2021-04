Zajímavosti ze světa překladů aneb být překladatelem není žádný med

Lákalo by vás stát se překladatelem? Říkáte si, že to musí být skvělá práce, protože text určený k překladu jednoduše vložíte do překladače, trochu učešete a máte hotovo? Ale kdepak. Překladatelství je těžká dřina a vyžaduje hodiny a hodiny práce.

Které texty jsou na překlad nejnáročnější, kdo je patronem překladatelů a která kniha je nejvíce překládanou knihou na světě? Ponořte se do zajímavostí ze světa překladatelů a překladů. Není tak těžké uhodnout, které jazyky jsou nejpřekládanější. Pokud jste si tipovali angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu a ruštinu, měli jste pravdu. Co jste ale možná nevěděli, je to, že existuje Den překladatelů. Ten připadá na 30. září, kdy slaví svátek Jeroným, který je také patronem překladatelů. Tento den se vzdává hold všem překladatelům jako poděkování za jejich práci. Záludné texty Domníváte se, že všechny druhy textů jsou stejně náročné či naopak snadné na překlad? Ale kdepak. Každý překladatel se specializuje na něco jiného. Překlady literárních děj jsou poměrně náročné, neboť překladatel musí umět zprostředkovat zážitek z knihy i českému čtenáři. Představte si například, že by v českém překladu populární knižní série Harry Potter zůstaly anglické názvy jednotlivých kolejí, míst, názvů učebnic a dalších. A když už jsme u těch knih, věděli jste, která kniha je nejpřekládanější? Své prvenství si neustále drží Bible. Který slavný autor vede Napadlo vás někdy, který světový autor je nejčastěji překládaným? Aktuální odpověď vám poskytne databáze Index Translationum, která spadá pod organizaci UNESCO a vede seznam všech knih, co kdy byly přeloženy. Pokud jste si mysleli, že práce překladatele je nudná a rutinní, doufáme, že jsme vás alespoň trochu vyvedli z omylu.