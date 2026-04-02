Zákazníci E.ON s fixací mají jistotu, i když ceny energií rostou

Energetické trhy v posledních týdnech kolísají, což se promítá především do nabídek pro nové zákazníky. Ti, kteří vsadili na E.ON, jsou ale před těmito výkyvy chráněni. Díky způsobu nákupu energií a řízení cen se změny do aktuálních ceníků nepromítají skokově. I proto je možné nové smlouvy uzavřít za výhodných podmínek, které platily na podzim loňského roku před začátkem turbulencí na energetických trzích.
Zákazníci s fixovanou cenou mají jistotu po celou dobu trvání smlouvy: domluvené podmínky platí a není potřeba nic „narychlo“ řešit. U smluv na dobu neurčitou s nefixovanou cenou se vývoj na velkoobchodních trzích do cen nepromítá okamžitě – změny E.ON zavádí s odstupem, postupně a tak, aby se klienti vyhnuli cenovým skokům.
„Naši zákazníci s fixovanou smlouvou mají jistotu, že platí férovou cenu a že domluvené podmínky u fixací platí po celou dobu smlouvy. Energie nakupujeme dostatečně dopředu i pro naše portfolio zákazníků s nefixovanou cenou, takže je chráníme před cenovými šoky, „ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.
E.ON zároveň myslí i na zákazníky, kterým letos končí fixace, nebo zvažují její sjednání. Od dubna nabízí nové fixované ceníky pro stávající klienty, které umožňují zajistit si stabilní ceny na další období, nově až na tři roky.
„Vidíme, že část zákazníků dnes preferuje delší jistotu. Proto jsme rozšířili nabídku fixací a zákazníci si mohou ceny zajistit i s předstihem několika měsíců před koncem smlouvy,“ doplňuje Radek Fišer, vedoucí dodávek energií pro domácnosti E.ON Energie. Zákazníci E.ON tak mají jistotu, že se na svého dodavatele mohou spolehnout i v době kolísání cen.