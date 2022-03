Založte si e-shop a otevřete dveře svého byznysu světu okolo vás

Kdo ho nemá, jako by nebyl. E-shop je dnes oblíbeným prodejním kanálem, který by neměl chybět žádnému prodejci. Koronavirová pandemie popohnala proces digitalizace a zapříčinila rychlý přesun do online světa. Proč se zrovna teď vyplatí založit e-shop?