Zásady zdravých chodidel

Trpíte každý večer bolestmi chodidel, nohou, zad, dokonce až hlavy? Pálí vás paty, otékají nohy a necítíte se dobře? Co když za to může špatně zvolená obuv?

Ano, je to až k neuvěření, že špatně zvolená obuv nám může způsobit až bolesti hlavy. Proč tomu tak je? Nošení nekvalitní nebo nevhodně zvolené obuvi vám způsobuje oslabení svalů a vazů klenby nohy. Špatně zvolená velikost obuvi ovlivňuje krevní zásobení dolních končetin, a proto vám mohou vznikat otlaky, případně natékat chodidla.

Zapomínáme, jak je péče o naše chodidla důležitá. Naše chodidla totiž plní velmi důležitou funkci, a to je, že jsou oporou našeho těla. Každý den nosí naši celou váhu a že si kolikrát za celý den téměř nesedneme, ani není třeba zmiňovat. Velmi zásadně chodidla ovlivňuje obuv na podpatku, které je vhodné nosit pouze výjimečně. Při každodenním pravidelném nošení může obuv na podpatku způsobit deformaci chodidel, prstů, artritidu a jiné nemoci. Během dne bychom měli vystřídat více druhů obuvi, například obuv na doma, na vycházku nebo na cvičení a obuv do práce. Všechny typy obuvi by měly být z kvalitního materiálu, přizpůsobené činnosti, kterou budeme provozovat. Nikdy nespoléhejte na vaši obvyklou velikost a vždy si chodidla opět změřte a porovnejte s mírou nové obuvi. Chodidla měřte ve stoje a s ponožkou nebo silonkou, které budete v obuvi využívat. Pro jistotu si změřte levou i pravou končetinu a pokud se vám zdá, že je velikost každé končetiny jiná, nakupujte obuv podle delší a širší strany. Obuv vybírejte o něco větší, neměly by být na těsno ani menší. Pokud je to možné, obuv vybírejte převážně v odpoledních hodinách, kdy mají vaše chodidla největší objem.

