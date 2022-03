Zdechovský: EU se musí rychle zbavit závislosti na ruském plynu

Do projektu, který kromě postupu proti pandemii a jejím dopadům sleduje práci jak jednotlivých členů EP, tak počínání této instituce jako celku, se logicky nově promítly události na Ukrajině. Ty zamíchaly různou měrou původními plány jednotlivých poslanců. Jejich odpovědi proto zveřejňujeme v pořadí, v jakém si naši zástupci v EP našli na odpovědi čas a svá vyjádření doručili. Začíná Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

Na čem jste už začal pracovat ve druhém funkčním období tohoto EP? A ve kterých oblastech již víte, že se vaše agenda, případně celá agenda EP, změní a proč?

Neočekávám nějakou zásadní změnu v oblastech, kterým se na evropské úrovni věnuji. V kontrolním rozpočtovém výboru, kde jsem místopředsedou, pokračuji v kontrole hospodaření evropských institucí a kontrole unijního rozpočtu. S kolegy jsme vypracovali poměrně zásadní zprávu, ve které vyzýváme Evropskou komisi, aby lépe chránila evropské peníze před oligarchy, střetem zájmů a podvody. Podle našich zjištění dochází alespoň v pěti evropských zemích ke zneužívání evropských dotací v oblasti zemědělství. Je nutné proto nastavit ve spolupráci s členskými zeměmi takové mechanismy a opatření, které zabrání dalším podvodům s evropskými financemi.

Ve výboru EMPL jsme schvalovali žádosti o rychlou pomoc pro lidi, kteří se kvůli pandemii covid-19 ocitli bez práce. K tomu posloužil Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EGF). A pak se také na evropské úrovni věnuji problematice duševního zdraví, která se kvůli covidu-19 dostala mezi důležitá témata v EU. Usilujeme o to, aby Evropský parlament vyhlásil příští nebo přespříští rok rokem duševního zdraví, protože lidí s těmito problémy rapidně přibývá.

Jaký význam přikládáte českému předsednictví v Radě EU?

Ve světle ruské invaze na Ukrajinu se mění poněkud význam našeho předsednictví. Pro celou Evropu bude klíčové, aby se co nejdříve zbavila závislosti na ruském plynu. Česká republika bude moderovat tuto diskuzi a je potřeba se na některé návrhy dívat pragmatičtěji. Stále nevíme, jak konflikt dopadne a jestli nám případně Rusko zastaví kohoutky. Byl by to samozřejmě obrovský problém pro ruskou stranu, která by neinkasovala z Evropy peníze, ale my už nyní musíme počítat se scénářem, že taková situace může brzy nastat. Tím nechci říct, že bychom se měli vzdát Green Dealu a směřování k bezemisní EU, ale některé návrhy bude třeba modifikovat, aby to neodnesly peněženky českých občanů. Musíme najít řešení, které bude schůdné pro všechny. Bude to složité a možná bolestivé, ale to je realita.

Chcete se a můžete sám zapojit do jeho programu, aby bylo předsednictví úspěšné jako celek?

Rozhodně chci a plánuji. Od začátku jsem deklaroval, že budu plně k dispozici a připraven jakkoli pomoci. Bude záležet na vládě a ministru Mikuláši Bekovi, jestli mých služeb využije. Na českém předsednictví mi velmi záleží. Laťka je vysoko, když se podíváme na portugalské nebo německé předsednictví. Uvidíme, jak dopadne to francouzské.

Kam by mělo české předsednictví EU v ideálním případě nasměrovat?

K nalezení konsenzu, který se bude týkat návrhů v rámci Grean Dealu, bezpečnostní a migrační politiky a také evropskému boji se dezinformacemi, u kterého se ukazuje, že jej Evropská unie silně podcenila.