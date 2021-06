Zemřel člověk? Už není cesty zpět

Jaké to je, žít s nálepkou „viník vážné dopravní nehody“, se ptá dokumentarista Vít Klusák ve svém novém celovečerním dokumentu 13 MINUT. Přináší silné zpovědi pěti mužů, kteří na to šlápli a způsobili vážnou dopravní nehodu. Nejedná se ale o anonymní piráty silnic z černé kroniky.

Ve většině případů jsou to ctihodní občané, kteří se za volantem dopustili chyby. Ale v jejich případě měla tato chyba fatální následky, které si nesou po celý zbytek života. Na jejich místě se však může ocitnout kdokoliv z nás.

„Minuty za volantem někdy doháněl téměř každý, ale snaha ušetřit pár minut se ve vteřině může změnit v tragédii, kterou už nelze vrátit zpět,“ říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. „Příběhy skutečných viníků přinášejí nesmírně silné svědectví. Nikdo z nás by nechtěl být na jejich místě,“ dodal.

Nepřiměřená rychlost patří mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod, může za 40 procent nehod, které na českých silnicích končí fatálně. Přesto drtivá většina českých řidičů bez problémů přiznává, že běžně překračují povolenou rychlost v obci i mimo ni. Spěchají.

„Plus deset“ se stalo společenskou normou a nikdo se nad tím nepozastavuje. Pár ušetřených minut za volantem však může ve vteřině změnit celý nejeden lidský život. To dokazuje i nový dokumentární film Víta Klusáka s názvem 13 MINUT, který přináší pět silných příběhů.

„Viníci dopravních nehod jsou v klasickém mediálním pojetí bezejmenní řidiči bez tváře, historie a svědomí. Proto jsme se rozhodli je oslovit a požádali je, aby s námi ještě jednou probrali okamžik, který změnil životy nejen jim. Společně jsme šli vteřinu po vteřině a provedli jsme zevrubnou rekonstrukci jejich nehody, a to včetně příčin i fatálních následků,“ dodává autor dokumentu Vít Klusák.

„Čtyři vteřiny jsem měl na to, abych s tím něco udělal, nějak to vyřešil,“ říká Roman, jeden z aktérů v dokumentu. „V té poslední vteřině už jsem věděl, že s tím nic neudělám. Moment toho střetu je setina sekundy, ale čas začne najednou běžet strašně pomalu,“ dodává Roman v rozhovoru s Vítem Klusákem, zachyceném v dokumentu. „Kdybych tam jel o 10 nebo 15 km za hodinu pomaleji, tak bych měl víc času na tu situaci zareagovat a nemusela by skončit tak fatálně,“ dodává.

„Zemřel člověk?“ ptá se další z viníků v dokumentu a popisuje svoji zkušenost. „Nevěděl jsem, co s tou informací mám dělat, už není cesty zpět,“ uzavírá.

„Člověk si všechno může koupit, jen ten čas se koupit nedá, té tíhy se nezbavíte do konce života,“ hodnotí pochybení ve své zpovědi další z aktérů.

Co znamená 13 MINUT?

Název filmu 13 MINUT je inspirován průměrným časem, který řidič ušetří na cestě z Prahy do Brna, pokud překračuje povolenou rychlost o 20 km/h. Přitom už jde o rychlost, při níž významně narůstá riziko závažné nehody.

Nový celovečerní dokument Víta Klusáka 13 MINUT bude mít premiéru ve čtvrtek 10. června od 20:10 na ČT 1. Jeho uvedení bude vyvrcholením preventivní kampaně České asociace pojišťoven a BESIPu proti nepřiměřené rychlosti. Projekt vznikl ve spolupráci s Policií ČR.

Zpomal, dokud není skutečně pozdě

Společná osvětová kampaň České asociace pojišťoven a BESIPu „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“ upozorňuje na problém nepřiměřené rychlosti netradičním způsobem a hledá příčiny, které k těmto prohřeškům řidiče vedou. Poprvé spojuje fenomén času a nepřiměřené rychlosti do jednoho tématu s cílem vyvolat o něm celospolečenskou diskusi. Kromě dokumentu tuto integrovanou kampaň doplní i televizní a rozhlasové spoty. Podporu projektu poskytla i řada odborníků z oblasti dopravního výzkumu, dopravní bezpečnosti, psychologie nebo zástupci záchranných složek a influenceři na sociálních sítích. Do kampaně se zapojili i automobiloví nadšenci a známé osobnosti ze světa kultury.

www.13minut.cz.