Živě o covid certifikátu EU: shrnutí slovem a videem

Otázky a odpovědi Jak bude digitální covid certifikát EU fungovat? Certifikát vám usnadní bezpečné cestování po EU tím, že prokáže, že jste byli očkováni, máte negativní výsledek testu nebo jste v posledních šesti měsících onemocnění prodělali. Budou jej vydávat vnitrostátní orgány. Všechny uvedené informace budou ve formě QR kódu, který může mít elektronickou podobu (například na smartphonu nebo tabletu) nebo může být vytištěný a naskenovaný při cestování. Odkdy má certifikát EU platit? Měl by být k dispozici od 1. července a bude zdarma. Jak dlouho a kde bude platit? Systém bude fungovat po dobu 12 měsíců a platit bude ve všech 27 zemích EU, ale i na Islandu a v Lichtenštejnsku (Norsko a Švýcarsko jsou zatím v testovací fázi). Mohu vycestovat pouze s ním? Ne, stále budete potřebovat cestovní pas nebo jinou formu identifikace. K cestování jako takovému certifikát mít nemusíte – řídit se ale musíte opatřeními zavedenými jednotlivými státy. Pokud ho však mít budete, cestování by vám měl usnadnit. Může to například znamenat, že nebudete muset podstupovat karanténu.Pokud však v některém členském státu nastanou výjimečné okolnosti, jako je například náhlý výskyt a rozšíření nové mutace koronaviru, bude možná nutné zavést nová omezení. Co je součástí digitálního covid certifikátu EU? Certifikát bude mít jeden formát, ale může mít tři různé verze: Certifikát o očkování

Certifikát o testu: ten poskytuje informace o výsledku, typu a datu testu NAAT nebo rychlého testu na antigen

Certifikát o zotavení se: ten potvrzuje, že se držitel již prodělal infekci SARS-CoV-2 po pozi-tivním testu NAAT a z onemocnění se zotavil Testování na protilátky uznáváno zatím není, ale po spuštění systému se to může změnit. Evropská komise už vyčlenila jako součást nouzové podpory 100 milionů eur na nákup koronavirových testů potřebných pro certifikáty.