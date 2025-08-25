Živě: O politice soudržnosti v Praze

Diskuse bude rozdělena do dvou tématických bloků: první se zaměří na evropské projekty v regionu soudržnosti Jihovýchod, druhý probere rýsující se budoucnost politiky soudržnosti EU po roce 2028.
Přední místo v Česku v objemu schválených finančních prostředků na evropské projekty v období let 2021 až 2027, k tomu bronzová pozice v aktuálním pořadí zasmluvněného čerpání mezi tuzemskými kraji. Území, které už řadu let usilovně pracuje na přechodu od tradičního průmyslu a zemědělství směrem k novým technologiím, digitalizaci a tvorbě start-upů. Ostatně s myšlenkou technologického parku v Králově Poli a Medlánkách se začalo pracovat už zkraje 90. let.
To je Jihomoravský kraj, součást regionu soudržnosti Jihovýchod, spolu s krajem Vysočina. Na rozloze přes přes 7188 km² se nachází sedm okresů, žije v nich přibližně 1,23 milionu obyvatel. Sídlem a zároveň největším městem Jihomoravského kraje je Brno. A zároveň oblastí, kam zamířila srpnová reportáž štábu ČTK Connect v sérii „Veřejná debata o evropských fondech“. Informace získané přímo na místě, stejně jako další údaje a statistiky o získávání evropských prostředků na jižní Moravě, zazní tentokrát mimořádně v přímém přenosu nikoli z Brna, nýbrž z Prahy. Konkrétně z PressCentra ČTK – důvodem je časový souběh výjezdu do regionu soudržnosti Jihovýchod s aktuálním děním ohledně víceletého finančního rámce EU po roce 2028 (a pozice České republiky v něm), což je téma pro experty z institucí se sídlem v hlavním městě. Akce se koná v úterý 26. srpna od 14:00, zváni jsou novináři.
Pilotním projektem, který otevře diskusi o zajímavých počinech a jehož vysílací premiéra bude v Praze, je výchova expertů pro boj s riziky v kyber prostoru. Kamera ČTK Connect zamířila na Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, aby se poté vydala do CyberCampuscz. Ten se, v součinnosti brněnských vysokých škol a dalších institucí, snaží posilovat odolnost společnosti a chránit demokratické hodnoty, ekonomický blahobyt i kvalitu životů, podporovat bezpečnou digitální transformaci a uplatňovat inovace v malých a středních podnicích a veřejné správě. Nezbytnou součástí budovaného ekosystému jsou právě absolventi středních škol, jmenovitě uvedené Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví. Ti mohou buď pokračovat ve vysokoškolském studiu po dohodě s CyberCampusem, anebo v něm rovnou získávají pracovní úvazek.
Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví představí v Praze osobně, nad rámec natočeného videa, ředitelka Olga Hölzlová. Tento a další brněnské i mimobrněnské projekty zmíní Martin Příborský, zastupitel Města Brna pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a ITI, a Petr Šašinka, vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna. Údaje o čerpání z EU v krajích Jihomoravský a Vysočina se tradičně ujme ekonom a člen NERV Petr Zahradník.
Druhý blok o příští podobě kohezní politiky Unie, která se pomyslně utká s novými výzvami, jako jsou obrana, bezpečnost či konkurenceschopnost, si „rozeberou“ Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, Sandra Illínová, zástupkyně ředitele Odboru řízení a koordinace fondů EU na MMR, a znovu expert na EU Petr Zahradník.
Pražská debata je závěrečnou z veřejných akcí, které pořádá ČTK Connect v tomto roce v různých částech republiky. Přímý přenos poběží na YouTube, webu ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a dále na portálech iDNES.cz, lidovky.cz, aktualne.cz a newstream.cz.
Cílem těchto setkání není pouhá diskuse, ale zároveň snaha motivovat a inspirovat ty, kdo o fondech EU vědí, ale nad jejich využitím stále váhají. Dotazy jsou možné klást přes Slido: #EUFondyJV. Záznam bude po skončení pořadu k dispozici na YouTube a v sekci věnované tomuto projektu na webu ČTK České noviny.
V aktuálním programovém období 2021–2027 může Česko dosáhnout až na 21,1 miliardy eur (550,5 miliardy korun).