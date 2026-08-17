Zkoušeli stovky produktů, poznávali potřeby zákazníků, experimentovali s materiály. A pak založili úspěšnou značku koupelnového vybavení

Kielle se netají s tím, že není tradiční značkou. Nevznikla na půdorysu rodinného podniku, který postupně aplikoval postupy strojové výroby a stal se průmyslovým gigantem – tak jako je tomu u konkurenčních firem.
Co dokáže pokazit radost z nové koupelny
Příběh kielle se začal psát od roku 2010. Přesný začátek přitom nelze přesně určit, protože lidé z kielle se od počátku soustřeďovali hlavně na průzkum trhu. Poznávali stovky produktů z oblasti sanitární techniky, snažili se navnímat filozofii jednotlivých výrobců, a také se hodně ptali. Koho? Potenciálních zákazníků. Klíčové osobnosti evropské značky kielle jednoduše zajímalo, po čem lidi zařizující si koupelny nejvíce touží a co je naopak frustruje. Experti přes koupelnovou techniku kielle došli k závěru, že nejvíce dokáže radost z nové koupelny pokazit složitá instalace, nepraktické ovládání, nejasné technické informace, nekvalitní povrchová úprava a designový nesoulad mezi jednotlivými výrobky.
Co naopak zákazníci považují za nejdůležitější? Kvalitní materiály, jednoduchou údržbu. Potřeby nás zákazníků jsou mnohdy náročné – chceme, abychom výrobky snadno namontovali do deseti minut, ale zároveň chceme, abychom s instalovaným předmětem nemuseli aspoň dvacet let hýbat. Žijeme v éře konzumu, kdy módu nebo elektroniku obměňujeme po půl roce, ale od koupelnové techniky stále očekáváme dlouhou životnost a spolehlivou funkci.
Na základě těchto poznatků si značka kielle vybudovala svůj žebříček hodnot. A podle něj byly zhotoveny už první produkty, které prošly výrobní linkou. Rok 2022 už je v historii kielle zapsán jako rok, kdy existuje původní značka postavená na důkladné znalosti trhu, produktů a potřeb zákazníků.
I obyčejné předměty mohou mít neobyčejně široké využití
Absence dlouhé historie působení v oboru nemusí být nevýhodou. Dnešní koupelny přece vypadají o tolik jinak, než jak vypadaly koupelny před 100, 70, ba i 30 lety. Mohlo by se zdát, že koupelna je prostředí s jasně danou estetikou a pravidly, takže zde se vrtkavost moderních trendů nemůže tak projevit. Opak je pravdou. Trendy hrají roli i v koupelně, podřizují se jim všechny jednotlivé složky sanitární techniky – sprchy, umyvadla, koupelnové baterie, ba i topná tělesa a drobné doplňky.
Pokud tomu nevěříte, stačí se podívat na takové zrcadlo. Po stovky let měl tento zařizovací předmět jasný design a jasné funkční využití. Dnes zrcadlo ale nabízí mnohem více. Praktické LED osvětlení je dnes skoro standardem, hodně zákazníci vyhledávají také technologii bránící zamlžování. Zrcadlo může nabídnout i praktický odkládací prostor, pokud místo klasického kruhového nebo čtvercového zrcadla dáte přednost galerce. Kielle nabízí tyto galerky s hladkým designem a dostatkem úložných prostor. A když si vyberete ten správný model, získáte také další praktická vylepšení – USB port, funkci pomalého dovírání dvířek, možnost vybírat z různých barev světla.
Jednotlivé produkty už nejsou v kurzu, zákazníci se zajímají o komplexní řešení
Ucelenost a smysl pro detail jsou totiž přesně těmi vlastnostmi, na kterých kielle staví celé své portfolio. Tým odborníků s více než 15 lety zkušeností v oboru ví, že zákazníci dnes nehledají pouze jednotlivé produkty, ale komplexní řešení, kde vše funguje jako harmonický celek. Cílem značky je proto nabídnout zákazníkům ucelený sortiment, ve kterém vodovodní baterie dokonale ladí se sprchovým setem, umyvadlo s nábytkem a každý drobný detail dává smysl jak z estetického, tak z ryze praktického hlediska.
Tento přístup se promítá do desítek produktových kategorií a stovek výrobků, které dnes kielle nabízí na 15 evropských trzích. Záběr značky se přitom nezastavuje pouze na prahu koupelny; elegantní a vysoce funkční řešení přináší také do kuchyní, například v podobě designových kuchyňských baterií. Zákazníci si tak mohou vybrat ze široké škály produktů od van, sprch a toalet přes ovládací tlačítka až po praktické instalační moduly pro závěsné WC.
Netvoří katalogové ideály, ale promyšlená řešení pro skutečný život
Aby však produkty spolehlivě sloužily v každodenním shonu po mnoho let, neobejde se to bez nekompromisního testování. To je ve filozofii kielle stále důležitý prvek. Experti pořád dohlížejí na přesnost zpracování, odolnost povrchové úpravy, dostupnost náhradních dílů a také moderní technologie. Vybrané modely umyvadel, toalet či van jsou tak například opatřeny speciální antibakteriální povrchovou úpravou pro snadnější úklid a vyšší hygienický standard. Ruční sprchy zase disponují masážními proudy nebo funkcí příjemného letního deštíku pro dokonalou relaxaci. Zkrátka, do prodeje se dostane jen to, čemu v kielle sami stoprocentně věří.
V neposlední řadě značka myslí i na ekologickou a ekonomickou stránku věci. Moderní koupelna sice má nabídnout komfort luxusních lázní, ale neměla by při tom plýtvat zdroji. Do sortimentu jsou proto stabilně zařazovány technologie šetřící vodu a energie, jako jsou úsporné perlátory nebo precizní termostatické baterie, které umožňují okamžité nastavení požadované teploty.
Jak shrnuje produktová manažerka značky kielle Jana Havranová: „U produktů kielle neřešíme jen to, jak vypadají na fotografii. Zajímá nás, jak se budou montovat, čistit a používat každý den. Právě dlouhodobá funkčnost je pro nás stejně důležitá jako design.“