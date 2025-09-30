Zloději se neptají, jestli jste doma. Byty často chrání jen optický klam

V době, kdy se kriminalita v městských čtvrtích i na sídlištích nijak nesnižuje, tak mnoho domácností zůstává fakticky nechráněno.
Nejčastější vloupání? Přes vstupní dveře
Podle statistik Policie ČR dochází k naprosté většině vloupání do bytů a rodinných domů právě skrze hlavní vstupní dveře. Důvod je jednoduchý – jsou nejsnadnějším cílem, pokud nejsou správně zabezpečeny. Většina starších dveří se dá bez většího odporu vypáčit během několika vteřin, často bez hluku.
Zabezpečení vstupních dveří přitom není jen otázkou drahých technologií. Základ tvoří mechanické prvky – pevné dveřní křídlo, správně osazená zárubeň, vícebodové zamykání a kvalitní bezpečnostní vložka.
Pozor na „falešné bezpečnostní dveře“
Trh nabízí široké spektrum dveří, které jsou označovány jako „bezpečnostní“, avšak nesplňují žádné oficiální normy. Často jde o běžné interiérové modely s navařeným plechem nebo plastovými výztužemi. Tyto dveře sice působí masivně, ale vstupní bezpečnostní dveře to ve skutečnosti nejsou.
Z pohledu odborníků mají pravé bezpečnostní vstupní dveře několik základních znaků:
- Certifikace bezpečnostní třídy (min. 3) podle normy ČSN EN 1627
- Požární odolnost – obvykle EI 30
- Protihluková izolace minimálně 37 dB
- Kompletní systém se zárubní, nikoli jen samotné dveřní křídlo
Dveře jako bariéra, ale i jako komfortní prvek
Kromě ochrany před vloupáním plní vstupní bezpečnostní dveře i další funkce. V bytových domech zabraňují pronikání hluku z chodby, izolují pachy a pomáhají udržovat stabilní vnitřní teplotu. Ve správné konfiguraci odolají také ohni – což může být rozhodující při evakuaci obyvatel v případě požáru.
Lidé často řeší výměnu kuchyňské linky nebo oken, ale vstupní dveře nechávají původní, dvacet, třicet let staré. Přitom právě ty rozhodují o tom, kdo k vám domů projde a kdo ne.
Investice do jistoty
Výměna starých dveří za moderní bezpečnostní vstupní dveře je dlouhodobě jedním z nejefektivnějších kroků ke zvýšení bezpečnosti domácnosti. Nejde jen o samotné dveře, ale o celý proces – od správného výběru až po profesionální montáž.
Rozhodně se nevyplácí spoléhat na univerzální řešení z hobby marketu. Každý byt či dům má své technické specifikum a vyžaduje individuální přístup. Klíčová je i správná instalace, která je pro funkčnost dveří zcela zásadní.
Proto se doporučuje pořizovat si výhradně vstupní dveře od prověřeného dodavatele.