Znovu nastartovaný trh práce v Německu zaměstnává i Čechy

Existenci tisíců českých pendlerů ohrozilo loňské zavření hranic s Německem

V České republice neexistují žádné konkrétní statistiky uvádějící počty Čechů žijících v zahraničí. Odhaduje se však, že trvale za hranice vlasti přesídlilo až na dva a půl milionu krajanů. Otevřením Schengenského prostoru získala řada Čechů možnost práce v Německu bez pracovního povolení a zájem o tuto jednoduchou formu se brzy rozmohl především mezi zájemci z pohraničí. Těch se ještě na počátku roku 2020 vydávalo každý den přes hranice na šedesát tisíc. Jejich ambice ale zarazilo náhlé uzavření hranic ze strany České republiky v březnu roku 2020. Řada pendlerů tak zůstala bez práce.

Přijít o práci nebo o rodinu? Čeští pendleři řešili zásadní otázky

Němečtí zaměstnavatelé sice usilovali o ubytování co nejvíce Čechů za hranicemi, bránily jim v tom však nedostatečné kapacity ubytovacích zařízení a také překážky na straně samotných zaměstnanců. „Do Německa jsem začal dojíždět v roce 2018, pracoval jsem patnáct kilometrů od hranic. Živil jsem rodinu a pečoval o tatínka, který na tom byl zdravotně velmi špatně. Právě kvůli němu jsem se musel rozhodnout, zda zůstanu v Německu bydlet. Žena by to pochopila, ale tatínek ve třetím stupni závislosti těžko zůstane bez pomoci. Bylo to těžké dilema, ale zvládli jsem to, práci jsem si udržel, ze zkušeností vím, že jsem měl velké štěstí,“ popisuje strasti se zavřením hranic pětačtyřicetiletý Robert z Ostrova nad Ohří.

Kdo se neměl v Německu kde ubytovat, končil na pracáku

Takové štěstí neměla dvaatřicetiletá Eva z Mostu. „Když na jaře loňského roku zavřeli hranice, nemohla jsem v Německu zůstat. Nebýt pětiletého syna, asi by se to dalo, ale s manželem jsme se v péči o něj střídali, on také dojíždí do Německa a měli jsme protisměny. Proto jsem se obětovala, zůstala jsem doma a manžel odjel bydlet do Německa. Po dvou týdnech doma mi přišla výpověď, firma snižovala stavy a odnesli to u nás v podstatě všichni Češi, kteří stejně jako já za hranice nešli,“ vypráví Eva.

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji po zavření hranic stoupla

Podle údajů úřadu práce se zavření hranic negativně promítlo do míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Zatímco v roce 2019 dosahovala míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 3,9 procenta, o rok později to bylo již 5,46 procenta. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji kulminovala na přelomu let 2020 a 2021 a právě v tuto dobu zaznamenaly společnosti v Sasku a Bavorsku největší zájem Čechů o práci v Německu.

Restart průmyslu v Sasku a otevřené hranice lákají za prací i Čechy, kteří v zahraničí dosud nepracovali

„Zájem Čechů o možnost práce v Německu má dlouhodobě stoupající charakter, v loňském roce jsme ale zaznamenali nárůst až skokový. Na vině byla především zvýšená nezaměstnanost v Ústeckém kraji, zájemci k nám přicházeli z oborů zasažených koronou, jako byl cestovní ruch nebo pohostinství. Výjimkou ale nebyli ani zaměstnanci firem, které propouštěly zkrátka proto, že snižovaly vzhledem k situaci výrobu. Řadu uchazečů se nám podařilo umístit do některé z firem v německém příhraničí, v Sasku totiž sledujeme trend zaměstnanosti opačný, tedy volná pracovní místa tu stále jsou,“ uvádí Robin Buc z personální agentury Starke Jobs v Marienbergu.

Trh práce v Sasku se stabilizuje, nastává období sezónních prací

Aktuální situace na trhu práce v Sasku je pro Čechy příznivá, firmy se s dopady lockdownu popraly také díky tomu, že dotační balíčky jsou v Sasku dle vyjádření Buce nastaveny lépe než podpora podnikatelů v Česku. Další vývoj situace vidí Buc pozitivně. „Nastává období sezónních prací, které se dle našich předpokladů nevyhnou ani gastronomii. Provozovny hostinských zařízení jsou otevřené bez omezení stejně, jako byly před lockdownem. Řada pracovníků z oblasti gastronomie ale odešla do jiných oborů, hostinští se potýkají s nedostatkem personálu. Z našeho pohledu bude proto práce servírky či kuchaře jedním z nejlépe placených oborů,“ míní Buc.