Zrychlené SEPA a zahraniční platby si klienti Komerční banky oblíbili

Přestože v zemích eurozóny nabízejí banky svým klientům okamžité platby v eurech, v České republice si na ně na rozdíl od těch korunových budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Komerční banka ale jako jedna z mála českých bank pro své klienty v minulém roce zrychlila zpracování SEPA plateb (plateb v eurech po Evropě) i zahraničních plateb.

U tuzemských korunových okamžitých plateb Komerční banka požadavek zpracuje v reálném čase, tedy v řádu sekund. To sice zatím u SEPA a zahraničních plateb možné není, přesto také u nich dokáže Komerční banka zajistit připsání peněžních prostředků na účet příjemce ve stejný pracovní den, kdy klient příkaz zadal.

„Klientům jsme zrychlili cash-flow u 39 % SEPA plateb a u 29 % zahraničních plateb. A jejich obliba stále roste. I přesto řada retailových, ale i firemních a korporátních klientů tuto možnost nevyužívá. Přitom stačí jen SEPA a zahraniční platby zadat do 11:00 hodin a my zajistíme jejich připsání na účet banky příjemce ten samý pracovní den, v tzv. zrychleném režimu. A to bez jakéhokoli příplatku za jejich zrychlené zpracování,“ říká Monika Truchlíková, manažerka tribu Platební metody v Komerční bance.

Všechny SEPA platby v eurech a zahraniční platby v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD zadané klienty v pracovní dny do 11:00 hodin přes mobilní a internetové bankovnictví připisuje Komerční banka na účet banky příjemce v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0. Týká se to rovněž importu dávek příkazů, ale pouze těch s požadavkem na zpracování v on-line režimu.

I nadále mohou navíc klienti zadávat SEPA i zahraniční platby s požadavkem na urgentní rychlost zpracování, které je ovšem s příplatkem. Zahraniční platby v měnách CZK, DKK, CHF, NOK a SEK s rychlostí urgent lze zadat v pracovní dny až do 13 hodin. SEPA platby a zahraniční platby v měnách CAD, EUR, GBP a USD s rychlostí urgent je pak možné zadat v pracovní dny dokonce o hodinu déle, do 14 hodin. Takto zadané SEPA a zahraniční platby jsou připsány na účet banky příjemce rovněž v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0.

ZRYCHLENÉ ZPRACOVÁNÍ SEPA A ZAHRANIČNÍCH PLATEB V KOSTCE:

- týká se plateb v měnách EUR, USD, CZK, GBP, CHF, CAD, DKK, NOK a SEK



- platby zadané v pracovní den do 11:00 hodin jsou připsány na účet banky příjemce ve stejný den

- platbu lze zadat na on-line formuláři v mobilním nebo internetovém bankovnictví a na papírovém formuláři na pobočce Komerční banky (do 10:30 hodin)

- platí i pro zadání importem dávky příkazů v on-line režimu zpracování

- on-line režim zpracování dávek příkazů SEPA a zahraničních plateb si lze defaultně nastavit v Uživatelském nastavení v Profibanka

- týká se také trvalých příkazů k SEPA i zahraniční platbě