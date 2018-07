Práce na blobu by mohly opět odstartovat. Vdova po Kaplickém věří, že do tří let

PRAHA Vdova po zesnulém architektovi Janu Kaplickém Eliška věří, že do tří let by se mohly na pražské Letné učinit první výkopové práce, na jejichž konci by metropole získala novou dominantu – „chobotnici“ neboli „blob“. Stavbu, o niž se hojně diskutovalo v roce 2007, když Kaplický a jeho studio Future Systems vyhrálo mezinárodní architektonickou soutěž na novou budovu Národní knihovny, nyní město opět vážně zvažuje.

Na konci září by měla být vypracovaná studie proveditelnosti, která by odpověděla na to, kolik by projekt stál, kdo by ho mohl financovat, ale i na to, jak by byla budova přesně využita. Stále se počítá s tím, že primárně by sloužila pro knihovnické účely, zároveň by v ní ale mohl být například prostor pro divadlo Minor.



O tom, zda se „blob“ začne skutečně stavět, se ale rozhodne až po podzimních komunálních volbách. „Lepší někdy než vůbec. My to předložíme, potom bude na budoucím zastupitelstvu, jak s tím naloží,“ říká radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL).