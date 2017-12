Praha 1: od Národní třídy k národnímu výročí

PRAHA 1 Bilancování končícího roku je mne coby starostu „srdce republiky“ vždycky trochu ošemetné, jelikož událostí, projektů i emocionálně zbarvených vjemů je pokaždé tolik, že vybrat z nich stručně to nejdůležitější skutečně nebývá lehké.

Pokud mám však zhodnotit právě rok 2017, mám to přeci jen o něco lehčí než v minulých letech – v Praze 1 totiž za sebou máme jeden výjimečný projekt a také jeden velký legislativní úspěch.

Vím, že slovo, které teď použiji, je dosti nestravitelné, ale lepší mne nenapadá; „oprava“, „rekonstrukce“ ani „zkrášlení“ nejsou těmi pravými. Takže: zrevitalizovali jsme Národní třídu, a to opravdu z gruntu – nechali jsme rozšířit chodníky, vysadit nové stromy, zřídili jsme zpomalovací pruhy a obměnili mobiliář. Chtěli jsme ulici nejen celkově zkrášlit, ale také ji dát více charakter příjemného korza. Tato proměna přitom plynule navázala na dostavbu nového polyfunkčního domu pod názvem Drn, který byl postaven na rohu Národní třídy a Mikulandské ulice. Mimochodem: původně zde měl stát nový hotel, ale to jsme na radnici nehodlali připustit. Posléze se nám povedlo investora přesvědčit, že když už něco v historickém centru staví, mělo by to mít přidanou hodnotu pro místní obyvatele. A to se nakonec podařilo – Drn je pěkný dům, plný zeleně, a jeho součástí je i oddychová zóna pro kolemjdoucí.

Na poli legislativy se nám povedlo po mnoha letech dohadů s ministerstvem dopravy dotáhnout do úspěšného konce naše úsilí o přijetí zákazu provozu vozítek segway. Samosprávy ze zákona získaly možnost regulace tohoto turistického fenoménu. V Praze 1 se tak vyřešil chronický problém, který nás tolik trápil: jezdci na segwayích – v drtivé většině zahraniční turisté – jezdili po chodnících, nerespektovali žádná pravidla a způsobovali i vážná zranění kolemjdoucím. V souvislosti s tímto zákazem jsem si vyslechl mnohé invektivy; byl jsem označován za hrobaře svobodného podnikání, vyznavače totalitních praktik apod. Na to jsem vždy trpělivě odpovídal, že v tom případě musejí být takto označováni i představitelé jiných měst a samospráv na západ od Rozvadova – včetně Londýna. I tam je totiž provoz segwayů tvrdě regulován.

Tak to vidíte. Původně jsem chtěl psát více o nadcházejícím roce 2018 než o tom končícím, a dopadlo to takhle. Tak alespoň stručně: v turbulencích ohledně sestavování nové vlády a blížící se prezidentské volby jsem nezaznamenal, že by se příliš psalo a hovořilo o úžasném výročí, které se blíží – vždyť 28. října 2018 oslavíme 100. výročí založení naší republiky! Bude to určitě velká sláva. A jelikož jste chytré noviny a určitě se mne chcete zeptat, co bych k tomuto výročí republice popřál, činím tak: vážení a milí spoluobčané, buďme k sobě méně nevraživí. Tahle země si to opravdu zaslouží!