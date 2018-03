Podle katalogu služeb mnozí skutečně nakupují

PRAHA 1 Když někdo mimopražský slyší o Praze 1, možná si podvědomě ihned představí nablýskané obchody, spoustu zboží, a řekne si, jak se ti Pražáci mají. Pravda je přitom taková, že právě v centru metropole svádíme boj o každý metr čtvereční „normální“ prodejní plochy – mám tím na mysli obchody, kde se prodává běžný denní sortiment – od základních potravin po mýdla či úklidové prostředky.

Komerční tlak v centru Prahy je obrovský, takže vlastně dochází k paradoxu, že Praha 1 řeší podobné nedostatky v občanské vybavenosti jako nějaká malá obec.

Radnice dokáže ovlivňovat konkrétní zaměření daného obchodu pouze ve svých prostorách, které pronajímá. Soukromým majitelům domů samozřejmě nic přikazovat ani zakazovat nemůže. Občas se tak stane, že si od někoho vyslechnu rozhořčenou výtku, proč nic neděláme s prodejnami turistických suvenýrů – že by tam přece mohl být třeba pekař nebo řezník. Vždy trpělivě odpovídám, jak to ve skutečnosti je; za soukromým majitelem domu můžeme leda tak s prosíkem, a to se nám ještě mnohdy vysměje. Proč by pronajímal svůj nebytový prostor malému živnostníkovi, když mu prodejce suvenýrů zaplatí mnohem více?

Při výběrových řízeních na pronájem obecních prostor proto v určitých případech zcela cíleně upřednostňujeme podnikatelský záměr před nabízenou cenou nájmu. Jde o naprosto legitimní postup, jak povzbudit především malé živnostníky k podnikání v centru. Na druhou stranu se samozřejmě musíme chovat jako řádní hospodáři. Řešíme to tedy tak, že na nejlukrativnějších místech obecní nebytové prostory pronajímáme za maximální možnou cenu renomovaným obchodním značkám, zatímco ty ve „vedlejších“ ulicích právě zmíněným živnostníkům.

Aby měli naši občané přehled o aktuálních pronájmech a občanské vybavenosti ve své lokalitě, pravidelně pro ně vydáváme Katalog obchodů a služeb. Jeho součástí je i srovnání cen základních potravin a dalšího sortimentu v konkrétních obchodech. Katalog a cenová mapa patří k velmi oblíbeným projektům – zejména starší spoluobčané je hojně využívají a skutečně se podle cenové mapy rozhodují k nákupu v konkrétních obchodech. Občané také mohou hlasovat ve speciální anketě o tom, kde se v Praze 1 nejlépe nakupuje, ve které restauraci vaří dobře a přitom za rozumné ceny apod. I to je motivační prvek pro všechny, kteří chtějí v naší městské části poctivě a dlouhodobě podnikat.