Sněhová pohotovost je v pozoru i když nesněží

PRAHA 6 Sníh na chodnících samozřejmě umí potrápit, a než se úklidová technika do všech míst dostane, chvíli to trvá. Začne-li sněžit například během noci, je ideální, pokud příslušný úsek uklidí člověk, který jej má před domem. Velmi se nám proto osvědčila sněhová pohotovost, kterou naše městská část provozuje již od roku 2010.

V prvním roce se zapojilo téměř 600 lidí. Princip je jednoduchý – lidé se radnici přihlásí do vyhlášené výzvy a následně za každý pohotovostní měsíc pobírají 1000 Kč, což je paušální částka, kterou mají za to, že jsou k dispozici. Za každý úklidový den, ať už sněžný nebo mimořádný, potom dostanou 400 korun. V zimním období 2015/2016 byla zkušebně paušální částka, která činila 2000 Kč/měsíc za dosažitelnost zrušena, a naopak se zvýšila částka za sněžné, tedy úklidové dny. To se nám však neosvědčilo, neboť lidé ztratili motivaci se do programu vůbec hlásit a schůdnost neobsazených úseků jsme museli náhradně řešit pomocí dodavatelské firmy. K paušální částce jsme se proto vrátili, i když je o polovinu nižší.

Za rok 2016 přišla údržba městskou část na tři miliony korun, v tom předchozím dokonce na téměř 6,5 milionu. Protože si Magistrát hlavního města Prahy určil na zimní údržbu více peněz, má naše městská část od listopadu 2017 na starosti o 26 hektarů chodníků méně – o ty se nově stará magistrátní správce komunikací, tedy TSK a jí nasmlouvané firmy. V projektu sněhové pohotovosti Prahy 6 tedy zůstaly pouze chodníky v oblasti Hanspaulky, Baby, Sedlce, Šáreckého údolí a části Ořechovky, kde nám pro zajištění schůdnosti zbylo v tomto zimním období necelých 130 úseků.

Na jejich údržbu dostane každý přihlášený brigádník při podpisu smlouvy hrablo, koště, škrabku na led, nádobu na posyp a lopatku. K tomu samozřejmě také ochranné pracovní pomůcky. Letošní zima ovšem zatím kvůli teplému počasí na sněhové srážky příliš bohatá není. I přesto zůstanou brigádníci v pohotovosti do konce března 2018.