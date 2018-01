Letenský kolotoč se roztočí na podzim

PRAHA 7 Když nás lidé zvolili, složili jsme slib zastupitele, že budeme hájit zájem naší městské části a jejích obyvatel. Něco bylo možné změnit hned. Otevřeli jsme radnici a zlepšili komunikaci mezi úřadem a veřejností. O tom, že to lidé oceňují, svědčí také průběžný průzkum pomocí anonymních dotazníků spokojenosti, kdy dlouhodobě vychází zhruba jeden negativní ohlas na sto pozitivních.

Řadu dalších problémů jsme vyřešili v průběhu uplynulých tří let. Zvýšili jsme kapacitu míst ve školkách tak, že v tomto školním roce mohla nastoupit i třetina dvouletých dětí. Vybudovali jsme vlastní firmu, která zaměstnáváním dlouhodobě nezaměstnaných výrazně zlepšila úklid čtvrti. Pustili jsme se do odstraňování bariér ve veřejném prostoru, jako jsou zbytečné značky a zábradlí. Zpřístupnili jsme veřejnou dopravou ostrov Štvanice a vrátili Pražanům nepřístupný vltavský břeh vedoucí do Stromovky. Opravili jsme desítky zchátralých bytů a zařadili je do programu podporovaného bydlení. Zorganizovali jsme síť podniků, kde obsluha ochotně pouští lidi na záchod, což oceňují převážně senioři a maminky s dětmi. Máme program podpory začínajících podnikatelů a pravidelná setkání pro cizince žijící v naší městské části. Podporujeme sousedské akce, které oživují naši městskou část, a rozjeli jsme projekt kulturního centra Prahy Art District 7.

Letošní rok se se pak nese ve znamení dlouhodobých akcí a investic, které vyžadovaly delší přípravu. Završujeme rozsáhlou rekonstrukci památkově chráněné vodárenské věže na Letné, kterou po ukončení stavebních prací vrátíme do užívání dětem a mládeži. V přístavbě vodárenské věže navíc otevřeme novou třídu mateřské školy. Budou pokračovat také další projekty rozšiřování kapacit základních a mateřských škol, mimo jiné zpracujeme projekt na opravu dlouhodobě zavřené školky U Průhonu, kam se nám podařilo vysoudit dlouhá léta ztracený přístup.

Ke šťastnému konci se blíží také naše mise na záchranu Letenského kolotoče. Ta začala hned po volbách v roce 2014, kdy jsme zahájili veřejnou sbírku na jeho obnovu. Díky přispění řady dárců aktuálně začíná rekonstrukce interiéru a figur koní. Kolotoč by se měl opět roztočit letos na podzim.

Největší investicí pak bude rekonstrukce nové budovy radnice podle mezinárodní architektonické soutěže. Stavební práce byly zahájeny na podzim loňského roku, jejich hlavní část proběhne právě letos. Praha 7 bude mít po 130 letech vlastní radnici.

Chceme také dohlédnout na to, aby se co nejrychleji začal opravovat Libeňský most a rozjela se příprava stavby lávky přes Štvanici na základě výsledků architektonické soutěže. Pokračovat budeme také v dosazování stromů do ulic, opravování chodníků či umísťování pítek a mlžítek v letním období.

Je jasné, že mnohé projekty přesahují časový horizont tohoto roku. Máme za sebou kus práce, ale stále je řada věcí, které musíme zlepšovat. Pokud se nám důvěru občanů podaří získat i v nadcházejících komunálních volbách, máme na čem stavět a budeme dál Praze 7 pomáhat být tím nelepším místem pro život.