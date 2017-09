Žiji v krásné a výjimečné části Prahy

PRAHA 7 Uvědomuji si, že nejsem objektivní, ale jednoznačně považuji Prahu 7 za nejkrásnější část hlavního města.

Už jen její poloha je výjimečná. Ze tří stran je obklopena Vltavou a ze čtvrté oblíbenou Stromovkou a Letenskými sady s neopakovatelnými výhledy na Prahu. Když je řeč o Vltavě, máme zde jedno z nejdelších nábřeží v Praze a velmi usilujeme o to, aby bylo kompletně propojené a upravené pro využití obyvateli i návštěvníky. V létě se nám podařilo otevřít stezku, která propojuje vltavský břeh mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem. To považuji za mimořádný úspěch. Málokdy se totiž podaří, aby město opět získalo dříve ztracený břeh řeky. Odteď se všichni dostaneme ze ZOO do Stromovky a dále až k Libeňskému mostu a kolem celého meandru Vltavy.

Další velkou devizou naší městské části je její obrovské kulturní zázemí. Máme dvě národní muzea a řadu galerií – počínaje těmi velkými a renomovanými, jako je Národní galerie nebo Dox, až po ty menší s osobitou atmosférou, divadla, tradiční kino a velkou řadu uměleckých spolků a kreativních lidí. Proto také vznikl projekt Art District 7, který je zaměřen na podporu a péči o kulturu, která dělá naši městskou část jedinečnou.

Praha 7 je výjimečná také bohatým sousedským životem probíhajícím jak v reálném tak ve virtuálním světě. Zdejší lidé mají obrovskou chuť zapojovat se do veřejného života a podílet se na chodu naší městské části. Děláme vše pro to, abychom s nimi udržovali kontakt. Každý den se vídám se svými sousedy z Prahy 7 na ulici, píšeme si e-maily, komunikujeme přes sociální sítě či přes aplikaci Lepší místo a podněty na zlepšení se snažíme realizovat co nejrychleji. Organizujeme také veřejná projednání důležitých projektů a jednou za měsíc setkání v hospodě u piva. Chceme zapojit všechny, kteří mají chuť a energii něco dělat, od nejmladších po ty nejstarší. Na zastupitelstvu jsme proto umožnili vystupovat i dětem a nezletilé mládeži, školáci v současné době rozhodují o využití participativních rozpočtů na školách, budeme volit studentského starostu a založíme seniorskou radu.

Osobně považuji za nesmírně důležité a cenné to, jak jsou lidé v Praze 7 solidární a vždy připravení navzájem si pomáhat. Stačí, když se na sociálních sítích objeví zmínka o tom, že se někdo dostal do potíží, ihned se najde řada ochotných lidí, kteří jsou připraveni podat pomocnou ruku. Ve školách a školkách fungují fondy solidarity, kam rodiče mohou přispět chudším dětem na výlety či kroužky, občané posílají peníze také na obědové konto pro děti, které se nemohou stravovat se svými spolužáky, restaurace vaří zdarma pro seniory, s Farní charitou pořádáme sbírky materiální a potravinové pomoci a takto bych mohl pokračovat ještě dlouho. Když je zkrátka potřeba někomu pomoci, dáváme nejprve prostor pro solidaritu lidí, a pak teprve zatěžujeme rozpočet. Většinou se to obejde bez rozpočtu, což jen potvrzuje má slova, o krásné a výjimečné městské části.