Praha brousí volební nože. Krize v pražské koalici trvá už dlouho

PRAHA Kdyby si někdo během uplynulých čtyř let měl vsadit na pražskou koalici, málokdo by svoje peníze dal na to, že vydrží. Do voleb přitom zbývá půl roku a koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (KDU-ČSL, SZ a STAN) je stále při sobě. Na pokraji rozpadu byla už několikrát a jednou k tomu i došlo. I přes nynější neshody to však vypadá, že to jediné, co ji může rozdělit, jsou volby. A právě volby v Praze klepou na dveře. V hlavním městě začala kampaň. Bude dlouhá, nepřehledná a unavující.

Na první pohled se teď koalice otřásá v základech. Hádka o Libeňský most a čtvrteční neschválení programu zastupitelstva odstartovaly vyvolání dohodovacího řízení. To znamená, že hnutí ANO se chce začít bavit o tom, zda v koalici pokračovat. Jako logické vyústění to vidí i sociální demokracie. Chování trojkoaličního partnera se oběma subjektům nezamlouvá. Celý proces, kdy se strany budou bavit o tom, zda a jak dál, potrvá 30 dní, což je v šestiměsíční lhůtě do voleb zásadní časový úsek.



Strany nejsou ve formě

Dá se očekávat, že ať už skončí jednání o osudu koalice jakkoli, v metropoli se projedná už máloco. Strany se budou soustředit na říjnové klání. Hlavní motivací je především upoutat pozornost. Není divu, magistrátní strany nejsou příliš ve formě: hnutí ANO se primátorky Adriany Krnáčové pro jistotu zbavilo. Spočítalo si, že nemá smysl riskovat, že do voleb pronese ještě pár výroků podobných těm o „zpovykaných Pražácích“. Místo toho nasadilo zastupitele Patrika Nachera, jehož úkolem bude se od problematického čtyřletého působení Krnáčové na magistrátu oprostit. Což nepůjde lehce, i vzhledem k tomu, že po celou dobu kampaně mu současná primátorka, o jejíž další budoucnost se hnutí zatím nepostaralo, bude stát za zády.

Složitá situace nastává i pro ČSSD. V říjnových sněmovních volbách si strana sáhla na své celostátní politické dno, ze kterého se podle průzkumů odráží jen velmi pomalu, zdali vůbec. V Praze si přitom strana nikdy nevedla dobře.

U třetího vládního partnera – Trojkoalice – je už teď jasné, že říjnové volby nepřežije. Strany totiž do příštího volebního období už nepůjdou spolu. Hnutí STAN ohlásilo, že chce v Praze kandidovat společně se stranou TOP 09, která uplynulé čtyři roky zasedala v opozici. Lidovci by rádi do party s nimi, i oni totiž mají o pražské voliče spíš nouzi. TOP 09 a STAN je ale pravděpodobně nepřiberou, a tak budou nuceni kandidovat sami. O to větší rána pro KDU-ČSL je, že její hlavní tahoun na pražského voliče – oblíbený starosta sedmé městské části Jan Čižinský – chce do voleb s občanským hnutím Praha sobě. Jenže ani Čižinskému nemusí jeho tah vyjít. Pro kandidaturu potřebuje bezmála sto tisíc podpisů. Zhruba tři desítky tisíc mu stále chybějí.

Poslední z Trojkoalice, Zelení, lavírují bez volební koaliční spolupráce nad propastí.

Uprostřed toho všeho se teď ocitl Libeňský most, o jehož žalostném stavu se ví minimálně poslední čtyři roky. Jednou z důležitých otázek voleb tak bude i jeho osud, přičemž ANO a ČSSD jsou pro to, zbourat ho a postavit nový, Trojkoalice a především starosta Prahy 7 Čižinský jsou pro jeho opravu.

V odrazu magistrály

V Praze se o dusné atmosféře mezi koaličními partnery mluví už dlouhé měsíce. De facto trvá už od minulých voleb. Současné dohodovací řízení tak není ničím jiným než zprávou o tom, že už zanedlouho přijdou do schránek Pražanů volební lístky. Kdyby hnutí ANO vidělo v tom, že dva zastupitelé Trojkoalice nehlasovali na zastupitelstvu pro program, skutečně nepřekročitelné porušení koaliční smlouvy, pak by z koalice jednoduše odešlo. A to už ve čtvrtek či nejpozději včera dopoledne.

Není to zdaleka poprvé, kdy se mezi třemi subjekty koalice dějí podobné věci a kdy by si jeden z partnerů vypomohl na jednání zastupitelstva podporou opozice. Tak tomu bylo třeba u severojižní magistrály.

Připomeňme její příběh: zklidnění pražské tepny bylo součástí společného programového prohlášení ANO, ČSSD a Trojkoalice už na konci roku 2014. Tam ho prosadil zejména třetí jmenovaný subjekt. S velkou pompou pak Krnáčová do Prahy pozvala světoznámého urbanistu Jana Gehla s celým týmem, aby navrhli, co s ní. Když byl projekt konečně na stole, rada ho podpořila. Ovšem hned den nato ho Krnáčová zarazila svým vetem a osud magistrály putoval na zastupitelstvo, kde byla Trojkoalice kvůli hlasům opozice přehlasována.

Konečně ani ono dohodovací řízení není mezi vládní trojkou na pražském magistrátu žádnou novinkou. První přišlo ani ne tři měsíce poté, co si Krnáčová nasadila primátorský řetěz. Další následovalo o čtyři měsíce později. Vrcholem všeho bylo, když se rok po svém fungování v nočních hodinách navzájem na jednání zastupitelstva strany „vykostily“ a odvolaly si svoje radní. Po půlročním marasmu a sérii jednání spočinuly partaje ve staronovém objetí. Šrámy však zůstaly.