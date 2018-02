Praha bude řešit mosty, Babiš bude jednat se STAN a pojede se biatlonová štafeta

PRAHA Budoucností pražského Libeňského mostu se budou zastupitelé hlavního města zabývat na březnovém jednání. Na dnešním zasedání dostanou pouze dokument o rozhodnutí ministerstva kultury, že most není památkou. Řekl to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Verdikt ministerstva zatím není pravomocný.

Jaký je postup oprav? Zastupitelé mají rozhodnout, zda se most opraví, či zbourá. Most je už měsíc kvůli špatnému stavu uzavřen pro automobily a MHD. Pražští politici se zatím neshodují, jak s mostem naložit. Ministerstvo chce, aby vznikla kopie.

“Do čtvrtečního zastupitelstva se dostane k projednání materiál k Libeňskému mostu, kdy by zastupitelé měli vzít na vědomí stanovisko ministerstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici za několik miliard, nebylo by vhodné přijímat jakékoliv návrhy z pléna. Navíc stanovisko nenabylo účinnosti. Pražští zastupitelé by se dalším osudem mostu měli zabývat znovu v březnu,“ řekl Hofman.

Dnes tedy bude na programu problematika postupu oprav mostních konstrukcí, udělení grantů k výročí 100 let od vzniku samostatného Československa a 25 let České republiky nebo petice proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk.

Půjde to se Starosty? Premiér v demisi Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek budou v poledne jednat se zástupci hnutí STAN o případné vládní spolupráci.

Biatlonistky se poperou o výsledek. Od 12:15 se pojede biatlonová štafeta 4x6 km žen i s českou účastí. Už v noci na dnešek a ráno se chtěla blýsknout v kombinaci lyžařka Kateřina Pauláthová. Všechny olympijské události pro vás sledujeme v on-line přenosu.



Proslov Merkelové. V 9:00 německá kancléřka Angela Merkelová vystoupí v parlamentu s projevem k evropské politice.

Klaus u Orbána. Bývalý prezident Václav Klaus se setká s premiérem Viktorem Orbánem. Klaus také vystoupí se svým projevem na Korvínově univerzitě.