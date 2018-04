Experti: Praha musí mít při bourání Libeňského mostu náhradu. Řešením je provizorní most

Praha Praha musí při případném bourání Libeňského mostu a stavbě nového vybudovat provizorní most přes Vltavu. Shodují se na tom oslovení odborníci. Provizorium dokáže výrazně zmírnit dopady chybějícího mostu. Magistrát zatím neví, jak oba břehy pro MHD a auta při bourání spojit a nyní zkoumá možnost stavby provizorního mostu proti proudu od toho současného.

Zbourání v úterý podpořili pražští radní, kteří je zdůvodnili časovou a finanční úsporou. Proti se postavili někteří politici a občané. Ve čtvrtek osud mostu projednají zastupitelé.



„Jestliže nebude zajištěna výstavba provizorního mostu, může vzniknout, a jistě vznikne, velmi složitá dopravní situace. O variantě bez zajištění provizória je lepší vůbec neuvažovat. Bude-li postaveno provizórium, je to alespoň částečná náplast. Nicméně stále jen náplast,“ uvedl Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu. Stejný názor má i dopravní odborník z ČVUT Petr Moos. „Situace by byla bez provizoria horší, to by ji určitě o 50 procent zlepšilo. Doporučil bych městu, aby o něm uvažovalo,“ řekl.

Podle Roberta Špalka z České komory autorizovaných inženýrů a techniků by mohl být na Vltavě například vojenský most. „Zbourat bez náhrady určitě ne, kolabovala by doprava. Bude se to muset udělat formou provizorního mostu, například vojenského. Vyhovělo by to určitě autobusům, ale v případě tramvají si nejsem jistý. Postavení takového mostu je otázka několika měsíců,“ uvedl.

Doprava by se prý zhoršila v celém městě

Chybějící propojení by mělo dopad nejen na Prahu 7 a 8, ale širší část města. Problémy lze čekat třeba v Karlíně i ve Vysočanech. „Možná se bude zdát, a to je vždy v případě zásadní změny v dopravě, že to postihne jen daný úsek, čtvrť. Jenže opak je pravdou, takže i v tomto případě by byl dopad skutečně velký a mnohem zásadnější, než si v danou chvíli připouštíme,“ uvedl Sirota. Podle Moose navíc situaci komplikuje chybějící silniční okruh.

Podle místostarosty Prahy 7 pro dopravu Ondřeje Mirovského (SZ/Trojkoalice) bude omezení znamenat delší cesty lidí do práce, zkomplikuje práci záchranářům a částečně odřízne dolní Holešovice od města. „Za Prahu 7 požadujeme provizorní most jako zásadní věc, která se musí řešit bez ohledu na další kroky,“ řekl Mirovský.

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) v úterý řekl, že problém se stavbou provizorního mostu ve směru po proudu tkví v šířce Vltavy a téměř kilometrové délce soumostí. Město by navíc zasahovalo do soukromých pozemků. Technická správa komunikací proto nyní zjišťuje, zda by byla možnost vystavět jej proti proudu od mostu.

Proti radou schválenému postupu se postavila například radnice Prahy 7 a nehlasovali pro ni na jednání rady zástupci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). V úterý vpodvečer se pak na mostě konal happening proti bourání. V minulosti vznikla i petice na záchranu mostu.

Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.