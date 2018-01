Praha na oslavy 100. výročí ČSR vyčlení 35 milionů korun. Natočí dokument i historický seriál

PRAHA Hlavní město vyčlenilo na letošní oslavy 100. výročí vzniku Československa 35 milionů korun. V neděli to řekl pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). O založení republiky vznikne výstava či divadelní představení, konat se bude mezinárodní konference, natočen bude dokument a vznikne historický internetový seriál. Oslavy se uskuteční například v Obecním domě. Další akce vybere do konce ledna magistrátní komise. Výstavy připravil i Pražský Hrad.

Archiv hlavního města Prahy připravuje od září 2018 do února 2019 v historických prostorách Pánského českého klubu výstavu o událostech roku z 1918. Výstava bude zaměřena především na školáky.



České centrum Mezinárodního PEN klubu uspořádá od 8. do 9. října mezinárodní konferenci. Konat se bude ve Sladkovského sále Obecního domu a jedním z hlavních témat bude právě 100. výročí založení Československé republiky.

Studio Ypsilon, jehož zřizovatelem je Praha, nazkouší mimořádné divadelní představení, které nabídne rekonstrukci událostí roku 1918 v podání herců Jiřího Lábuse a Jany Synkové. Hra bude uvedena v jedné premiéře a čtyřech reprízách.

Od ledna bude Obecní dům na webových a facebookových stránkách publikovat historický seriál o své roli v událostech října 1918. Seriál nabídne řadu dobových materiálů. Obecní dům bude rovněž spolupracovat na dvoudílném dokumentu, který připomene události roku 1918 tak, jak se odehrály přímo v jeho prostorách. Ve spolupráci s Literárními novinami bude rozdávána návštěvníkům v den otevřených dveří 28. října zvláštní barevná šestnáctistránková příloha novin.

O pořádání dalších akcí bude město teprve rozhodovat. Kvůli koordinaci jednotlivých projektů založila rada hlavního města dočasnou komisi. „V současné době probíhá druhé kolo přijímání žádostí o podporu, s uzávěrkou do 31. ledna 2018,“ uvedl Wolf. Pražští radní by měli v následujících týdnech rozhodnout o 12 projektech z prvního kola podávání projektů. Poté budou vyhodnocovat projekty, které dorazí do konce ledna.

Kromě hlavního města budou akce pořádat další organizace. Například na Hradě bude výstava Zlaté buly sicilské, evangeliáře z 9. století nebo takzvaného pokladu z Lumbeho zahrad.