Praha chce přebrat Nemocnici Na Františku. Rozhodne se příští týden?

PRAHA Praha by se mohla stát provozovatelem Nemocnice Na Františku. Pražští zastupitelé ve čtvrtek schválili záměr spravovat a provozovat ji. Teď bude záležet na rozhodnutí Prahy 1, jejíž zastupitelé by o nemocnici měli jednat příští týden.

Nemocnice patří právě Praze 1, která loni vypsala koncesní řízení na nového provozovatele zařízení. Kvůli záměru byla kritizována. V tendru jí přišly dvě nabídky, žádnou dosud nevybrala.



„Koncesní řízení vidím jako mrtvou záležitost, ale pouvoir (pozn. red: pravomoc) je na Praze 1,“ řekl radní Radek Lacko (ANO), který materiál zastupitelům předložil. V usnesení pak zastupitelé odsouhlasili záměr nabídnout radnici převzetí nemocnice. Také uložili radním, aby vyjednali memorandum magistrátu s Prahou 1 a zároveň doporučili jednat s městskou částí o navýšení dotace pět milionů korun, kterou radnici město každoročně dává.

Zda bude koncesní řízení ukončeno, nebo nemocnici převezme Praha, není rozhodnuto. Podle radního Prahy 1 a hlavního města Daniela Hodka (ČSSD) bude příští týden o budoucnosti nemocnice jednat rada i zastupitelstvo městské části.

Zastupitelé i obyvatelé Prahu 1 kritizovali

Radnici Prahy 1 na čtvrtečním jednání kritizovali někteří pražští zastupitelé i obyvatelé. Vytýkali jí například to, že přistoupila k tendru a neoslovila primárně magistrát. Opoziční zastupitel Adam Zábranský (Piráti) navrhl, aby magistrát vyzval radnici ke zrušení koncesního řízení. Zastupitelé jeho návrh nepodpořili.



Zastupitelé v dlouhé diskusi řešili například to, zda má být nemocnice Praze 1 takzvaně odsvěřena, tedy odebrána ze správy. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který Prahu 1 za tendr kritizoval, řekl, že to město dělat nemusí. „Je třeba nemocnici ale rozvíjet,“ řekl. Hodek následně v debatě uvedl, že odsvěřit nemocnici nelze. „To jde pouze v případě nemovitého majetku, nikoliv u příspěvkové organizace, ta se musí převést. Nepamatuji si, že by tady takový případ kdy byl,“ řekl.

Kdo nemocnici zachraňuje - politici či aktivisté?

Zastupitelé se také dlouze dohadovali, kdo nemocnici zachraňuje. Zda to jsou aktivisté, kteří uspořádali i protestní akci proti tendru, nebo politici. Vzájemně se pak osočovali z aktivismu.



Celková hodnota plánované koncese na 35 let je odhadována na 10,5 miliardy korun. Praha 1 stanovila nájemné půl milionu měsíčně, zároveň však podmínky koncese navrhují kompenzaci ze strany radnice řádově 50 až 60 milionů korun ročně.

Nemocnice Na Františku je jedinou nemocnici, kterou v Praze provozuje městská část. Vlastní nemocnici nemá ani magistrát, pouze Městskou polikliniku.