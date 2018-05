Praha přijde o ikonickou stavbu, železničáři zbourají výtoňský most. Nahradit ho má kopie

PRAHA Most spojující pražskou Výtoň se Smíchovem zanikne, odstranit ho nechá Správa železniční dopravní cesty. Důvodem je jeho špatný technický stav, který nelze napravit rekonstrukcí. Nový most by měl do značné míry ctít podobu stávajícího objektu. Odstranění mostu stojí v cestě jeho památková ochrana, kterou musí ministerstvo kultury sejmout.

„Stávající ocelová konstrukce je v podstatě neopravitelná k výhledovému provozování železniční dopravy,“ řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová deníku Mladá fronta DNES, která na záměr správy upozornila. SŽDC přivedla k úmyslu most odstranit odborná studie, tu si zadala právě pro posouzení stavu mostu s ohledem na možnost budoucího využití.

Studie opravu vyloučila. Byla by prý příliš náročná, bylo by nutné při ní vyměnit dvě třetiny konstrukce. Výsledkem by však bylo jen prodloužení její životnosti o 30 let. Nová stavba má naopak sloužit dalších sto let. Oprava by se měla dotknout jen základů mostu a pilířů, samotná ocelová konstrukce půjde k zemi. SŽDC ale počítá s tím, že nová by se podobou neměla od stávající lišit.

„Prověřujeme variantu výměny stávající konstrukce za novou. Tvarově by byla co nejbližší té stávající a zachoval by se tak původní historický ráz,“ podotkla mluvčí Šubová. Ačkoliv o budoucnosti mostu je, zdá se, rozhodnuto, nad samotnou akcí visí několik otazníků. Zatím není jasné, kdy SŽDC s likvidací mostu a budováním nového začne. Lze také jen hádat, jak vysoké náklady si vyžádá novostavba.

Termín startu demoličních a posléze stavebních prací se bude z velké části odvíjet od toho, kdy ministerstvo kultury odebere mostu památkovou ochranu. Památkový status totiž demolici brání. Odejmutí ochrany bude muset iniciovat SŽDC, své si k němu řeknou i památkáři a poslední slovo bude mít právě resort kultury. „Dokud neproběhne správní řízení, nemůžeme věc komentovat,“ řekla MF DNES mluvčí NPÚ v Praze Andrea Holasová.

‚Most patří všem Pražanům‘

Proti bourání mostu už se důrazně vyslovila náměstkyně pražské primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská. Podle ní je objekt ikonickou stavbou, o níž hlavní město nesmí přijít. „Pokud je most opravdu neopravitelný, podpořila bych v nejzazším případě vznik co nejvěrnější repliky ze stejného materiálu a za použití stejné konstrukce. Je ale nepřijatelné, aby o osudu národní kulturní památky rozhodovala jen SŽDC. Výtoňský most patří všem Pražanům,“ řekla.

I některým odborníkům je záměr odstranění mostu proti mysli. Upozorňují, že je pevnou součástí panoramatu Vyšehradu. Záměr ho zbourat a vystavět místo něj nový přičítají špatné péči o objekt. „Ten most snad neviděl štětku, tím myslím nástroj na natírání, desítky let. Jen kvůli věku by v takovém stavu nebyl. Dožívá jen to, o co se nestaráte,“ sdělil listu historik architektury Zdeněk Lukeš.

SŽDC zanedbání péče odmítá. Údržba prý probíhala pravidelně, za údajně neudržitelnou kondicí mostu stojí podle správy větší náchylnost ocelové konstrukce k opotřebení a narůstající dopravní zátěž. Už v tuto chvíli prý most deset let přesluhuje. Slouží především příměstské a dálkové vlakové dopravě. Součástí mostu je také dvojice lávek pro pěší, které v současnosti prochází opravou ve výši 50 milionů korun.

Už několik týdnů se mluví o tom, že k zemi půjde také cenný Libeňský most. Jeho demolici prosazuje pražská radnice, argumentuje jeho neudržitelným stavem. Proti takovému záměru se však staví odborná veřejnost, s plánem nesouhlasí ani pražský Institut plánování a rozvoje. Zda půjde Libeňský most k zemi, musí s konečnou platností rozhodnout zastupitelstvo.