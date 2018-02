Praha se smogem bojovat tuhle zimu nebude: radní jednání protahují dalšími analýzami

PRAHA Pražští radní měli minulý týden hlasovat o plánu, jak omezit dopravu v metropoli v případě smogové situace. Podle něj by se měl regulovat provoz v Praze podle čísel na SPZ a hmotnosti vozidel. Hlasování se ale nekonalo. Radní si vyžádali další dokumenty. Podle Petry Kolínské (Trojkoalice/Zelení) za tím lze vidět logický krok, ale i zdržovací taktiku. „Kolegy z rady zdraví Pražanů nezajímá,” tvrdí.

Současnou podobu regulačního řádu pro dny smogu radní ani neschválili, ani nesmetli ze stolu, přesto je už teď jasné, že se Prahy regulace dotknou nejdříve příští zimu, tedy po letošních komunálních volbách. A to i přesto, že pracovní skupina na pražském magistrátu pod vedením Jany Plamínkové (Trojkoalice/Zelení) pracovala na přípravě regulačního řádu pro dny vyššího stupně znečištění téměř rok a pravidla měla začít platit ještě letos v únoru.

Ještě těsně před jednáním, které proběhlo minulý týden, náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) z pracovní skupiny doufala, že dojde ke schválení současné podoby regulačního řádu. Ten obsahuje vymezení území, kde by se mohla v kritické dny smogu v Praze pohybovat auta a jakého druhu. Nákladní vozy nad 6 tun by do města nesměly vůbec, osobní automobily by pak směly jezdit podle sudé nebo liché číslice na konci SPZ. To kvůli snadné kontrolovatelnosti systémem kamer.

V návrhu regulačního řádu také bylo zapracováno několik připomínek jednotlivých radnic. Zmizela povinnost vypínat motor při stání na místě více než minutu, upřesnila se pravidla pro SPZ, které neobsahují číslice a podobně.



Přesto bylo už před jednáním jasné, že současná podoba řádu má odpůrce a nezodpovídá všechny otázky. Jak se například omezení dotknou Pražanů, kteří budou potřebovat v den nejvyššího stupně znečištění ovzduší vyjet z Prahy ven? Proč nebudou zvýhodněna auta, která jezdí například na plyn? Čeká nějaká kompenzace ty, které doprava autem živí - třeba taxikáře? Nebo dostanou výjimku? Jak ustojí nápor aut záchytná parkoviště na okrajích Prahy?

Regulační řád se nebude schvalovat bez organizačního

Výhrady proti podobě řádu má náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). „Kolegyně Plamínková v řádu změny podle mě neplánuje, nicméně my už teď víme, že pro současnou podobu řádu hlasovat nebudeme,” vyjádřil se pro server Lidovky.cz. „My jako ČSSD nepodporujeme systém sudých a lichých čísel a podobně. Funkční by mohl být systém plaket. Pohyb po Praze by tedy byl regulován podle toho, co produkuje motor auta, ne podle sudé nebo liché SPZ.”

Spokojená není s průběhem příprav ani primátorka Adriana Krnáčová (ANO): „V tom návrhu je více otázek než odpovědí. Já očekávám, že pokud se připravuje takto důležitý materiál, tak bude opřen o skutečná data, analýzy a zkušenosti ze zahraničí. To, co jsem měla možnost vidět, byla spíše slohová práce na téma ‚možná regulační opatření a jejich klady a zápory‘. Nejasnosti jsou v tom, jak regulovat, kde regulovat, s jakým časovým předstihem, ale i jak upozorňovat. Jednoznačně se ten materiál musí dopracovat.“

Jenže místo, aby se na radnici řešilo, jak řád upravit a zefektivnit, přibylo rovnou další zadání: připravit k regulačnímu řádu rovnou řád organizační. Ten bude popisovat, co a kdo konkrétně bude mít během vyhlášení regulace na starosti, kde budou rozmístěny značky a podobně. Příprava organizačního řádu vyžaduje technickou dokumentaci k dopravním omezením, která podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana může vyjít až na dva miliony korun.

Studie se zadaly pro neschválenou podobu řádu

„Zadaná studie se bude dělat minimálně měsíc, spíš dva. Na konci dubna si myslím, že by to mohlo být hotové. Hlasování tedy bude na přelomu jara, léta. Tak, aby byl kompletní řád (i s tím organizačním) připraven na další zimu. Paní Plamínková pak předloží svůj návrh, my pro něj ale nebudeme hlasovat. Až v případě, že návrh bude odmítnut, my předložíme svůj protinávrh,” nastínil další postup pro Lidovky.cz Petr Dolínek.

Analýzy se tedy zadávají na podobu pravidel, která finálně vůbec nemusí radou projít. „Chybí mezikrok odschválení návrhu. Pro někoho zdržovací taktika, pro někoho logický krok. Já ale doplním, že během ročních příprav řádu jsme pana Dolínka několikrát přizvali na schůzky, jeho připomínky tedy mohly být dávno zapracovány,” ohrazuje se proti námitkám Petra Kolínská.

„Někdo hledá, proč něco nejde, a někdo, proč by to jít mohlo. Je mi líto, že k tomu kolegové z ANO a ČSSD přistupují takhle lehkovážně. Jejich dodatečné požadavky považuji za projev toho, že o regulační řád není zájem, a že kolegy z Rady zdraví Pražanů nezajímá. Přitom jde o opatření, jejichž funkčnost je ze zahraničí ověřená. Můžeme jen doufat, že letos už smog nepřijde,” uzavřela Kolínská.