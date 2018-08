Praha vypíše zakázku za 1,25 miliardy na rekonstrukci Průmyslového paláce

PRAHA Pražský magistrát vypíše veřejnou zakázku za 1,25 miliardy na rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti a dostavbu jeho vyhořelého levého křídla. Rozhodli o tom v úterý radní. Město už má pro dostavbu připravený projekt a se stavbou by se mohlo začít příští rok. S ohledem na památkovou ochranu paláce půjde o kopii původní stavby s menšími úpravami. Levé křídlo paláce zničil v roce 2008 požár, na jeho místě nyní stojí stan.

Projekt úpravy se snaží co nejvíce zachovat stávající podobu paláce, která vychází z původní podoby z roku 1891 a z přestavby ze začátku 50. let minulého století. Novinkou budou podchody pod levým i pravým křídlem paláce, kterými se bude možné od vchodu nebo z foyer dostat ke Křižíkově fontáně. Podle vedení města to má zlepšit průchodnost celého areálu.



V levém křídle také přibude pět únikových východů, které v případě nutnosti umožní rychlé opuštění budovy až 5000 lidem, což je maximální obsazenost křídla. Pod dostavbou také vznikne nový suterén s prostory pro zázemí či sociální zařízení. Interiéry paláce by měly z větší části zůstat ve stávající podobě.

Stavba by podle představ magistrátu mohla začít příští rok, tedy 11 let po požáru, který levé křídlo zničil, a potrvá podle schváleného dokumentu tři roky. Praha se kvůli požáru stále soudí s firmou Incheba, která měla palác dlouhodobě pronajatý. Město po ní požaduje miliardové odškodnění. Společnost, nyní přejmenovaná na Reality MK, nicméně loni skončila v likvidaci.

Na místě levého křídla nyní stojí stan, který chce město kvůli výročí 100 let od vzniku Československa překrýt lešením, na kterém by bylo možné promítat vizualizace. Současné vedení magistrátu také plánuje stavbu nové budovy u Lapidária, kam by chtělo umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Kromě toho se v areálu dělají menší úpravy a rekonstruuje se například restaurace Pražan, kde se má obnovit minipivovar.

Průmyslový palác byl postaven v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera. Od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu. V letech 1952 až 1954 komunistická garnitura rozhodla o změně funkce a hlavní hala paláce byla přestavěna na společenský a taneční sál podle návrhu architekta Pavla Smetany. Změnilo se i jméno na Palác kultury a oddechu Julia Fučíka. Od 90. let měla celé Výstaviště včetně paláce pronajata Incheba, město s ní před několika lety vypovědělo smlouvu. Od roku 2015 areál spravuje městská firma Výstaviště Praha.