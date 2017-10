Praha si chce došlápnout na ‚šmejdy‘ ve směnárnách. Manuálem pro turisty i úpravou zákona

PRAHA Hlavní město prověří možnost zahájení informační kampaně, která bude varovat turisty před směnárnami s nevýhodným kurzem a takzvanými ruličkáři, kteří podvodně vyměňují na ulici peníze za bezcenné bankovky. Bude se zabývat také možností novely zákona o směnárenství, kterou navrhl předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek. Ve středu se na tom usnesl legislativní výbor zastupitelstva.

Předseda výboru Ondřej Mirovský (Zelení/Trojkoalice) by měl zahájit s příslušnými magistrátními odbory jednání o přípravě informační kampaně. Šlo by o manuál, který by v hotelech a na ulicích upozorňoval návštěvníky Prahy na možnost nevýhodných kurzů a podvodů. Podobnou kampaň před časem město spustilo na téma nepoctivých taxikářů.



Dalším návrhem, který by se měl projednat s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) a legislativním odborem, je novelizace zákona o směnárenství. Tu připravil člen výboru Michálek a týká se regulace kurzů směnáren.

Obec by měla mít možnost vydat vyhlášku, která kurzy omezí

Obec by podle Michálka měla mít možnost vydat vyhlášku, která kurzy v konkrétních oblastech omezí, například určí maximální odchylku od kurzu České národní banky. „Dalo by nám to možnost regulovat maximální povolený kurz v problematickým lokalitách podobně, jako regulujeme maximální cenu v taxislužbách,“ uvedl Michálek.

Město zároveň připravuje soupis vlastních objektů, ve kterých působí směnárny. Podle Mirovského na tom pracuje majetkový odbor magistrátu a Technická správa komunikací, která zřejmě podobných prostor pronajímá více.

Městská policie věnuje problému větší pozornost

Radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO) na jednání uvedl, že městská policie se v poslední době pokouší věnovat problému větší pozornost. Nemá však kapacity k tomu, aby strážníci u každého podniku nepřetržitě stáli.

Podobně se vyjádřil zástupce Policie ČR, podle kterého je s takzvanými ruličkáři problém i v tom, že si uvědomují, že v případě podvodu do 5000 korun jde jen o přestupek. V rámci trestního řízení, tedy nad tuto částku, policisté loni řešili 16 podobných případů. Statistika přestupků neexistuje.

Změny ve směnárenském zákoně

Česká národní banka nedávno navrhla změny ve směnárenském zákoně, které by měly ochránit zejména zahraniční turisty. Nově by byla možná zpětná výměna peněz do dvou hodin od původní transakce, pokud by klient zjistil, že směna byla nevýhodná.

Směnárny by také měly povinnost mít jen jeden kurzovní lístek. Nyní mají často jeden s méně výhodným kurzem pro běžné klienty a druhý pro ty, kteří si mění větší množství peněz.