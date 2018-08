Prague Pride projde v sobotu poosmé Prahou. Čekají se tisíce účastníků i protestní akce

Praha Prahou v sobotu projde už poosmé karnevalový průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT) Prague Pride Parade. Vyrazí ve 12:30 z Václavského náměstí na Letnou. Pořadatelé nahlásili magistrátu 10 000 účastníků. Do ulic se chystají vyrazit i odpůrci akce. Na bezpečnost budou dohlížet policisté. V místech, kudy bude průvod procházet, se omezí doprava. ČTK to sdělili pořadatelé a pražská policie.

Duhovým průvodem vyvrcholí týdenní festival s tématikou LGBT Prague Pride. Poprvé se akce konala v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. Ty v dalších letech postupně slábly. Někteří odpůrci se chystají do míst kolem trasy pochodu ale vyrazit i letos.



Průvod se začne řadit v 11:30 v horní části Václavského náměstí. Na cestu dlouhou 3,5 kilometru účastníci vyrazí o hodinu později ulicí Opletalovou a Hybernskou na náměstí Republiky. Odtud budou pokračovat Revoluční a Řásnovkou přes Dvořákovo nábřeží a Čechův most ke schodům a po nich nahoru na Letnou, kde bude následovat hudební program. Rodiče s malými dětmi či lidé s pohybovými potížemi se mohou v průvodu svézt turistickým vláčkem. U schodů budou pak připraveny autobusy, které zájemce dopraví na letenskou pláň.



Akce chystají i odpůrci duhového festivalu. V Kozí ulici, která sousedí s trasou průvodu, by se měli ve 12:00 sejít extremisté. Ohlásili stovku účastníků. O hodinu později začne na Václavském náměstí u sochy svatého Václava pak menší shromáždění na ochranu „přirozených rodinných hodnot“.



Na bezpečnost i dopravu bude dohlížet policie. „Na opatření se budou podílet desítky policistů z dopravní, pořádkové a kriminální služby,“ upřesnil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Podle něj by řidiči měli počítat s několikahodinovými omezeními a raději by do centra neměli zajíždět.



V některých místech nebudou jezdit tramvaje. „Tramvajový provoz bude krátce přerušován v ulici Revoluční, na Čechově mostě a na Nábřeží Edvarda Beneše, kde budou tramvaje po určitých intervalech pouštěny a průvod zastavován,“ uvedla mluvčí festivalu Bohdana Rambousková.



V letošním průvodu nebude chybět obří duhová vlajka, která měří 50 metrů. Dříve si ji pořadatelé půjčovali z USA, nyní má Prague Pride vlastní. Složili se na ni lidé na portálu HitHit. Na trasu vyjedou alegorické vozy. Mezi nimi bude třeba svatební vůz na podporu kampaně Jsme fér za manželství pro všechny či vůz filmového festivalu Mezipatra. Se svým vozem v podobě pirátské lodi se zapojí Pirátská strana. Průvodu se zúčastní i politici dalších stran.



Novinkou je podle mluvčí festivalu Bohdany Rambouskové cesta tří aut s maršálky. Inspiraci pořadatelé našli na amerických akcích hrdosti. „Titul maršálka dostávají lidé, kteří komunitu podporují a jdou příkladem,“ uvedla Rambousková.



Maršálkou se pro letošek stala lesbická seniorka Jana Kociánová, která veřejně mluví o svých zkušenostech i životě za komunismu. Druhý titul připadl dětskému psychologovi Václavu Mertinovi za jeho respektující přístup k duhovým rodinám. Třetí maršálkou je pak nizozemská modelka Loiza Lamers, která se narodila jako chlapec. Uspět mohla i díky podpoře své rodiny. Právě rodina se stala letošním hlavním tématem festivalu. Cílem pořadatelů bylo upozornit na nerovné právní postavení rodin dvou žen či dvou mužů s ostatními rodinami.



Podle organizátorů festivalu každý rok přibývá návštěvníků. Zatímco na první ročník v roce 2011 dorazilo 25.000 lidí a do průvodu se zapojilo 8000 z nich, loni to bylo 85.000 lidí a v průvodu z nich šlo 35.000. V minulém roce téměř dvě pětiny návštěvníků pocházely z Prahy, tři z deseti byli z ostatních částí republiky a téměř třetina ze zahraničí. Celkem 27 procent účastníků tvořili heterosexuální muži a ženy.