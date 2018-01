Pravda je zase někde tam venku. Ve středu se na obrazovky vrací seriál Akta X

LOS ANGELES/PRAHA Kultovní mysteriózní seriál Akta X po devíti regulérních sezónách z let 1993 až 2002 pokračoval v roce 2016 zkrácenou šestidílnou řadou, jejíž příchod sice udělal fanouškům obrovskou radost, ale současně je také z moha různých důvodů pořádně potrápil. Na scénu se vrátili Fox Mulder i Dana Scullyová a další známé postavy, ale mytologie seriálu utrpěla vážnou ránu, když se autoři rozhodli takříkajíc postavit na hlavu vše, čemu jsme dosud věřili, ve snaze oslovit nové diváky neznalé spletité historie této ságy. Devět let hledání pravdy vyletělo komínem. A navíc desátou sezónu filmaři přerušili. Nyní se milovníci paranormálních aktivit konečně dočkají vytouženého pokračování. A doufají v lepší zítřky.

Jedenáctá sezóna vědeckofantastického seriálu má premiéru ve středu 3. ledna na televizní stanici Fox a těsně navazuje na finále předchozí řady, v němž agenti FBI pátrali po svém synovi. Na scénu se vrací nejen ústřední dvojice, která proslavila herce Davida Duchovnyho a Gillian Andersonovou, ale i Mitch Pileggi coby jejich dlouholetý nadřízený Walter Skinner nebo William B. Davis jako Muž s cigaretou. Právě on dlouhá léta házel Mulderovi a Scullyové klacky pod nohy a byl zapleten do údajného vládního spiknutí s cílem utajit mimozemský plán na kolonizaci Země. A tím výčet známých herců v nové sezóně ani zdaleka nekončí. Kromě mnoha vracejících se postav si v seriálu střihne epizodní roli například bývala dětská hvězda Haley Joel Osment. To je ten roztomilý kluk z filmů Šestý smysl nebo A.I. Umělá inteligence.

Jen 10 epizod a pouze dvě pro milovníky UFO

Zkrácená desetidílná sezóna vyvrcholí už 7. března, přičemž mytologii se bude věnovat jen první a poslední díl. Zbývající epizody budou samostatné a mají navazovat na to nejlepší z tradice vynikající epizod původního seriálu. Úvodní část napsal a natočil přímo autor seriálu Chris Carter. Na sezóně se ale podílí celá řada dalších veteránů, kteří jsou podepsaní i pod staršími díly, což má zaručovat kontinuitu i kvalitu.

Když zrovna nebude ústřední dvojice pátrat po svém synovi, bude čelit jako obvykle nevysvětlitelným silám i monstrům. Dozvědět bychom se měli více také o Mulderově rodině, jejíž členové vědomě i nevědomě sehráli klíčovou roli v údajném spiknutí a plánu na zastavení mimozemské invaze.

Scullyovou uvidíme naposledy

Desátá sezóna se natáčela od srpna 2017 v kanadském Vancouveru, kde vznikla i ta minulá a především prvních pět řad, které patří mezi ty nejpopulárnější. První ohlasy na novou sezónu jsou pozitivní, ale nijak zvlášť nadšené. K lítosti fanoušků se kritika snesla především na úvodní mytologickou epizodu, takže je otázkou, zda pachuť z rozvrácené mimozemské linky vyprchá. Další epizody už ale mají být výrazně lepší a jako celek je údajně novinka kvalitnější než předchozí řada, shodují se většinou zahraniční kritici, kteří už měli možnost nové díly vidět.

Dana Scullyová Fox Mulder

K velké lítosti fanoušků herečka Gillian Andersonová znovu zopakovala, že bez ohledu na výsledek bude jedenáctá sezóna její labutí písní a k seriálu už se nevrátí. Fenoménu přitom zůstala během původních řad věrná po celých devět let, zatímco David Duchovny se v závěru Akt X objevoval coby Mulder na obrazovce jen sporadicky.

Na stránkách komiksu i na obrazovce počítače

Seriál Akta X patří mezi největší televizní hity devadesátých let. Kromě samotného seriálu vznikly i dva celovečerní filmy. Ten první z roku 1998 je úzce svázaný s mytologií seriálu a překlenoval prázdninovou mezeru mezi pátou a šestou sezónou. V roce 2008 pak po skončení seriálu vznikl samostatný film s podtitulem Chci uvěřit, který sázel na původní příběh a události ze závěru seriálu příliš nerozváděl.

Úspěch příběhů o zaníceném Mulderovi neúnavně hledajícím pravdu a věčně pochybující Scullyové podnítil rovněž vznik neúspěšného spin-offu The Lone Gunmen (Osamělí střelci), který se zaměřil na stejnojmennou skupinu Mulderových přátel. Seriál se ale dočkal jen třinácti epizod. Kromě toho vyšlo velké množství knih i komiksů a rovněž několik karetních deskových i počítačových her.