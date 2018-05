Prázdná propaganda? Nejvýdělečnější brazilský film se hraje v prázdných kinech

SAO PAULO Snímek Není co ztratit (Nada a perder) je nejvýdělečnějším brazilským filmem za více než poslední desetiletí. Biografický snímek o pastorovi Ediru Macedovi ale hraje v prázdných kinosálech. Členové Macedovy Všeobecné církve království Božího lístky dostávají jako dar a zároveň musí na snímek z falešných profilů psát pochvalné recenze.

Není co ztratit je autorizovaná biografie Edira Maceda, zakladatele a spirituálního vůdce Všeobecné církve království Božího, takzvaných Universalistů. Tato církev má mít údajně pobočky již ve 110 zemích a má mít téměř 10 milionů členů. Macedo je zároveň vlastníkem druhé největší brazilské televize, Rede Record. Právě ta pomáhala film produkovat.

Monitorovací společnost comScore již v polovině května uvedla, že film prodal více než 12 milionů lístků do kina. To by z něj dělalo nejúspěšnější brazilský film za dlouhou dobu. Problémem ale je, že se hrál a stále hraje v téměř prázdných kinosálech. Potenciálním divákům totiž rozdává lístky sama církev, lépe řečeno její pobočky po celém světě.

„Je jasné, že tady šlo umění stranou. Není pochyb o tom, že tento film byl natočen, aby glorifikoval hlavní postavu a její náboženství,“ zkritizoval snímek brazilský deník Jurnal O Globo. „Úspěch toho filmu je vykonstrouvaný. Nikdo na něj nechodí,“okomentoval situaci Paulo Almeida, ředitel společnosti Filme B, která monitoruje filmovou scénu. Stejná situace ale nastala i s předchozím Macedovým filmem nazvaným Deset přikázání (Oz des mandamentos, 2016), kdy církev znovu lístky do kin rozdávala. Ani tak ale věřící na tyto filmy nechodí a kinosály zejí prázdnotou.

Církev má také na své členy tlačit s pozitivními recenzemi snímku. V současné chvíli má Není co ztratit na agregátním recenzním serveru imdb.com „jen“ sedm bodů z deseti. Ještě před měsícem to bylo ale devět a půl bodu. A to všechno z neuvěřitelného množství patnácti tisíc výhradně kladných uživatelských recenzí, které snímek vychvalovaly. Problém do určité míry vyřešili až administrátoři webu.

Na rok 2019 je naplánováno pokračování snímku.