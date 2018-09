Střet kandidátů na primátora Prahy. Chybí tisíce bytů, shodli se, každý ale vidí jiné řešení

PRAHA Praha by měla předně řešit tisíce chybějících městských bytů. Na čtvrteční debatě kandidátů na primátora hlavního města se na tom shodli zástupci všech pozvaných politických stran. Diskuze se ovšem obešla bez několika vážných adeptů na lídra metropole.

Debaty pořádané Institutem pro politiku a společnost, jež se uskutečnila na smíchovské lodi Cargo Gallery, se mělo původně zúčastnit osm uchazečů o primátorské křeslo. Řada z nich, včetně Jana Čižinského (Praha sobě), Petra Stuchlíka (ANO) či Jiřího Pospíšila (Spojené síly pro Prahu), se ale krátce před jejím zahájením omluvila, nahradili je jejich straničtí kolegové.



Diskutovat tak přišli poslanec Bohuslav Svoboda (ODS), architekt Matěj Michalk Žaloudek (Zelení), někdejší poslankyně Marta Semelová (KSČM), bývalý ministr financí Ivan Pilný (ANO), náměstek ministra obrany Jakub Landovský (ČSSD), právnička Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu), lékař Zdeněk Hřib (Piráti) a architektka a radní Prahy 7 Lenka Burgerová (Praha sobě).

Je bohatý region, nebo jeho obyvatelé?

Téměř dvouhodinová výměna názorů a představ o tom, jakým směrem by mělo být největší tuzemské město vedeno, byla rozdělena do čtyř bloků. První se týkal obecného rozvoje Prahy v následujících desítkách let. Diskutéři se převážně shodovali v tom, že město by se mělo stát moderní metropolí po vzoru ostatních západoevropských center.



Podle exprimátora Svobody ale přitom není potřeba vytvářet nic nového. „Měli bychom zejména svou činností zachovat, co je dobré, abychom to neztratili,“ řekl. Zdůraznil, že Praha byla nedávno vyhlášena nejzelenějším městem světa a zároveň jde o šestý nejbohatší region Evropy. „Jsou ale takhle bohatí i Pražané?“ oponoval mu Landovský. „Není Praha příliš drahá pro většinu obyvatel? Já se domnívám, že ano,“ navázal a zmínil nedostatek levných bytů, které se staly ústředním tématem debaty. Podle exministra Pilného je jedním z palčivých problémů také obrovské plýtvání. „Plýtváme vodou, teplem, ale i lidským potenciálem,“ řekl.

Druhý tematický blok byl věnován právě bydlení. Jako následováníhodný příklad uváděla podstatná část hostů rakouskou Vídeň. Většina rovněž vesměs souhlasila s tím, že by se mělo více podporovat družstevní bydlení. „Potřebujeme minimálně šest tisíc bytů ročně. Měli bychom ale začít s tím, že opravíme dva tisíce bytů, které jsou na magistrátu volné, aby se daly obývat,“ konstatovala Burgerová, radní Prahy 7 pro rozvoj.

Nový metropolitní plán budí kontroverze

Podle Piráta Hřiba je jednou z priorit odbrzdění výstavby na brownfieldech. „Pokud bychom to ale udělali, měli bychom spoustu drahých bytů, které by skupovali zahraniční investoři, ale místní by si je nemohli dovolit,“ zmínil. „Nevěřím, že se město naučí dobře, levně a bez korupce stavět,“ dodala Marvanová. Podle poslance Svobody je důležité, aby Praha primárně budovala novou architekturu. Jinak by se prý stalo skanzenem a městem na jednu návštěvu.



Dalším z probíraných témat byl nový metropolitní plán. Magistrát jej zveřejnil v dubnu. Schválit jej ale po projednání tisíců připomínek budou muset ještě zastupitelé. V názorech na něj se ale zástupci politických stran již nyní značně rozcházejí. Podle komunistky Semelové jde o zpackaný plán s řadou chyb, což alespoň částečně připustila většina diskutujících.

„Je ale mnohem pragmatičtější se věnovat tomu, aby byl plán co nejlepší, než ho zahodit a čekat, že nový by byl výrazně lepší,“ komentovala Burgerová. Marvanová však doplnila, že Praha by měla být připravena na to, že územní plán nemusí schválit.

V závěrečném debatním bloku, během něhož dostalo možnost klást kandidátům dotazy publikum, došla řeč mimo jiné i na to, že by v budoucnu mělo dojít k mnohem intenzivnější spolupráci mezi Prahou a středními Čechami. A to nejen v dopravě. Řešila se i otázka střediska Armády spásy v pražských Holešovicích či případně podkopání nedaleké, vytížené ulice V Holešovičkách.