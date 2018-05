Pražská koalice se nejspíš zhroutí. ANO a ČSSD by mohla podpořit ODS

Praha Jednání pražského zastupitelstva by podle informací LN ve čtvrtek mohlo velmi pravděpodobně skončit rozpadem koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice na magistrátě. ANO a sociální demokraté by poslali Trojkoalici k šípku a do voleb by si pomáhali hlasy ODS. Občanští demokraté by přímo do koalice nevstupovali.

Jednotliví aktéři, kteří však oficiálně nechtějí situaci komentovat, se shodují na tom, že vše ukáže právě jednání zastupitelstva. Už úterní jednání rady ukázalo, že situace je neudržitelná. ANO a ČSSD mělo prohlasovat několik bodů, u kterých je Trojkoalice zásadně proti. Trojkoaliční radní Jana Plamínková a Petra Kolínská měli nakonec podle informací LN dokonce jednání opustit.



ANO, ČSSD a Trojkoalice už od konce dubna řeší, zda dál pokračovat ve spolupráci. Takzvané dohodovací řízení odstartovalo jednání zastupitelstva z konce dubna. Koalice totiž nehlasovala společně pro program a tak se celé jednání rozpustilo. Důvodem byla hádka o Libeňský most – přesto, že se měl bod projednávat až odpoledne, nakonec se měl zařadit na začátek jednání. To se nelíbilo Janu Čižinskému (Trojkoalice), kvůli tomu, že se na debatu o osudu mostu chystali občané. Pro program tak nehlasoval, jeho kolega Matěj Stropnický se při hlasování zdržel.

Podle ANO a ČSSD šlo o porušení koaliční smlouvy. To stejné ale zaznívá od některých členů Trojkoalice nejen v souvislosti s dnešním jednáním rady.