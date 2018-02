Lidem ve státních institucích chodí výhrůžky smrtí. Policie hledá svědka

PRAHA Pražští kriminalisté prošetřují případ opakovaných výhrůžek smrtí. Neznámý člověk poslal na různé státní instituce od konce loňského roku pět dopisů, v nichž smrtí vyhrožoval konkrétním osobám. V této souvislosti hledá policie svědka, který by se měl zdržovat ve Žďáru nad Sázavou.

Kriminalisté neznají jeho totožnost, veřejnost proto žádají o spolupráci. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Tomáš Hulan.



„Prošetřování případu přivedlo kriminalisty až do kraje Vysočina, konkrétně do lokality Žďár nad Sázavou. Zde by se měla podle dosavadních zjištění zdržovat, nebo pohybovat osoba, kterou detektivové podle dostupných informací vnímají jako důležitého svědka,“ uvedl mluvčí. Jeho totožnost neznají, policejní kreslířka ale na základě získaných informací vyhotovila identikit. Podle Hulana by měl být relevantní ze 75 procent.

Podle zjištěných poznatků je svědkovi mezi 40 a 50 lety, má zanedbaný zevnějšek, možná až „nemocného vzezření“. Je menší, má vychrtlou postavu, propadlé tváře s vystupujícími lícními kostmi. Měl by mít prořídlé, umaštěné a neupravené světlé vlasy.

Veškeré informace k osobě přijmou policisté na tísňové lince 158.