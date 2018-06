Pražské Letňany zaplnily tisíce metalových fanoušků, chystají se na koncert kapely Iron Maiden

PRAHA Okolí stanice metra Letňany zaplnily tisíce metalových fanoušků, kteří čekají na večerní vystoupení skupiny Iron Maiden. Koncert z evropského turné s názvem Legacy Of The Beast World Tour začne na letňanském letišti ve 20:15. Největší hudební nadšenci už sledují produkci předkapely The Raven Age, ve které hraje syn baskytaristy Iron Maiden Stevea Harrise George. Před britskou metalovou legendou ještě zahrají Killswitch Engage. Pořadatelé sdělili, že očekávají návštěvu přibližně 30 000 lidí.

Většina fanoušků, mnozí v tričkách s různým vyobrazením maskota kapely, zombie Eddieho, nebo známým logem Iron Maiden, zatím zůstává před branami areálu. Využívají tam možnost občerstvení a nákupu upomínkových předmětů. Mezi nimi se pohybují také lidé nabízející vstupenky. Pozornost budil muž s velkým transparentem vyzývajícím k následování boha. Někteří z příchozích se s ním fotografují.



Kvůli koncertu jsou celý den uzavřeny některé ulice v okolí letiště. Po koncertu bude městská hromadná doprava posílena na všech linkách. K přepravě dopravní podnik doporučuje využít linku metra C do stanice Letňany, jejíž provoz bude posílen.

Turné bylo ispirováno mobilní hrou

Do Česka se Iron Maiden vrací po dvou letech po úspěšném celosvětovém turné v letech 2016 až 2017 na podporu svého alba The Book of Souls. Koncept nového turné byl inspirován mobilní hrou Iron Maiden a stejnojmennou komiksovou knihou, proto bude scéna obsahovat řadu různých, ale vzájemně propojených světů. Zazní především skladby z 80. let.

„Jak naši fanoušci dobře vědí, od doby, co se Bruce (zpěvák Dickinson) a Adrian (kytarista Smith) znovu připojili k Maiden na počátku milénia, přistupujeme k jednotlivým turné v určitém cyklu - střídáme turné k novým albům s turné History/Hits. Rádi takhle pracujeme z mnoha důvodů, a to nejenom proto, že tenhle systém dává skupině příležitost hrát jak nový materiál, tak i starší hity, o kterých víme, že je fanoušci vždy rádi slyší. Takhle to je vždy čerstvé pro naše fanoušky, ale i pro nás,“ uvedl manažer Iron Maiden Rod Smallwood.

Poslední pražský koncert Iron Maiden v červenci předloňského roku na pražském fotbalovém stadionu Eden navštívilo přibližně 28.000 lidí. Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli více než 2000 vystoupení v 58 zemích po celém světě. Doposud vydali 16 studiových desek.