Pražský hrad by potřeboval zásadní proměnu, říkají architekti ze studia edit!

Lidovky.cz: Máte za sebou velice různorodé projekty – pracovali jste na developerských projektech, realizaci či rekonstrukci domů a bytů privátních klientů, restauracích i barech, sportovním areálu a yoga studiu. Nyní se mimo jiné soustředíte i na revitalizaci veřejných prostor na Praze 3. Ztotožňujete se s některou z těchto oblastí více než s ostatními?

Před lety jsme začali s malými zakázkami pro privátní klienty, které na sebe postupem času nabalovaly projekty větších měřítek. Je to pravděpodobně přirozený proces růstu ateliéru, když se daří a klienti vám více a více důvěřují v souvislosti s množstvím a kvalitou dokončených projektů. Jsme moc rádi, že jsme se postupně propracovali k zakázkám různých zadání a rozsahu, pomáhá nám to nespadnout do stereotypu. Často se nám stává, že se v ateliéru u jednoho stolu řeší urbanismus i detaily truhlářských výrobků. Je to něco na způsob předválečné produkce firmy Kolben a Daněk – od špendlíku až po lokomotivu, ovšem v mutaci do oboru architektura. Momentálně pracujeme na “faceliftu” veřejných prostor v okolí našeho ateliéru na Žižkově a rádi bychom do budoucna u projektů, které zlepší prostředí všech, zůstali. Myslíme si, že v tomto mají Praha a další česká města bohužel stále obrovské rezervy.

Lidovky.cz: Nedávno se na pražském Magistrátu znovuotevřelo Bistro na Nové radnici, za jehož zdařilou rekonstrukcí stojí vaše studio. Zakomponování moderních prvků do prostor historické budovy se v České republice narozdíl od zahraničí ne vždy setkává s pozitivním ohlasem. Máte nějaký osvědčený návod na to, jak úspěšně transformovat architekturu dle požadavků doby, ale s respektem k historii?

Osvědčený návod samozřejmě máme, ale je to naše výrobní tajemství, stejně jako třeba recept na výrobu Becherovky. Něco málo ke projektu bistra na radnici čtenářům samozřejmě odtajníme. Pokusili jsme se hledat nenápadné detaily ve stávající historické budově a přenést je dovnitř řešeného prostoru. Důležité pro nás bylo, abychom původnímu objektu nekonkurovali, ale naopak navázali na vysokou úroveň původních stavebních a interiérových prvků. Ještě prozradíme jednu důležitou věc, a to že skvělý výsledek jakéhokoliv projektu, vyžaduje skvělého klienta.

Lidovky.cz: Limitovaly vás někdy přísné požadavky stavebních úřadů ve vaší tvorbě?

Častým a poměrně zásadním generátorem problémů jsou stavební úřady a povolovací proces obecně. Někdy to lze pochopit, ale někdy se bohužel stane, že se kvůli stále přísnějšímu přístupu úřadů, klientovi zbytečně komplikuje a prodlužuje jeho stavební záměr. Máme zkušenosti s povolovacím procesem v zahraničí, kde je vše většinou jednodušší, rychlejší a ve finále s daleko kvalitnějšími výstupy než u nás. Podle údajů Světové banky trvá vyřízení stavebního povolení v České republice v průměru 247 dní, avšak například u sousedů v Německu nebo Polsku je řízení o polovinu kratší.

Edit! Základ studia tvoří tři partneři - Ivan Boroš, Vítek Danda a Juraj Calaj. Každý z nás je odjinud, s jinými schopnostmi a zkušenostmi, které u společného stolu dokážeme propojit do jedinečného výsledku. Se stejnou chutí řešíme soukromé projekty i soutěže a urbanistické koncepty, nebojíme se ani netradičních zadání, mezioborové spolupráce a experimentů

Lidovky.cz: Máte za sebou i několik developerských projektů. Co podle vás musí v dnešní době splňovat bytový komplex, aby přilákal velký zájem?

Máme pocit, že v poslední době klienty ovlivňují při výběru mimo ceny za metr čtvereční i zdánlivé detaily související s jejich vysněným bytem. Mluvíme teď například o ulici a chodníku vedoucím ke vstupním dveřím, o stromě, který v létě stíní na lavičku před dveřmi, kde si mohou sednout, a o dalších zdánlivých drobnostech. Dalším důležitým momentem poslední doby je, že lidé už nechtějí bydlet v polích za městem, ale vracejí se zpět dovnitř kompaktní městské zástavby, a to je skvělá zpráva.

Lidovky.cz: Je nějaká pražská lokalita, na jejíž přeměně byste se jednou rádi podíleli?

Momentálně by zásadní proměnu potřeboval Pražský hrad, ale pouze předláždění jednotlivých nádvoří pravděpodobně nebude stačit. Jinak bychom ale samozřejmě rádi pokračovali v našich transformačních snahách na Žižkově. Jsme tady doma, máme tady ateliér a nedostatky i potenciál území silně vnímáme.

Lidovky.cz: Jaký je váš názor na mezioborovou spolupráci? Nebojíte se netradičních zadání?

Netradičních zadání a mezioborové spolupráce se bojíme, ale i ten kdo se bojí může do lesa, když je náležitě vybaven. Projekty, na kterých pracujeme proto velmi často vznikají ruku v ruce s jinými obory: grafika, landscape design, světelný design atd. Schopnost spolupracovat s lidmi, kteří do projektu přináší jiný úhel pohledu, je obohacující nejen pro naší práci, ale platí to dle našeho názoru obecně.

Lidovky.cz: Pracujete i na nějakých projektech v zahraničí?

Jak jsme již zmínili v jedné z předchozích otázek, zkušenosti ze zahraničí máme. Momentálně pracujeme na jednom velmi zajímavém projektu do Londýna, máme za sebou i návrh bytového domu do Berlína a švýcarského Zugu.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte vývoj české architektury v posledních letech?

Každý rok vzniká v České republice mnoho krásných domů srovnatelných se světovou produkcí. To, co nám zatím bohužel moc nejde, jsou veřejné stavby, a to především objekty dopravní infrastruktury. Například nové stanice metra, tramvají a příměstských vlaků se bohužel stále nedaří realizovat ve srovnatelné kvalitě s ostatními evropskými městy. Poslední dobou se nám navíc zdá, že čím je město nebo obec menší, tím je větší šance dosáhnout kvalitního výsledku u veřejných staveb. Může to být způsobeno tím, že v menší obci je úspěch, ale i nezdar, mnohem více na očích, a tak se zadavatelé více snaží. Velikost a finanční možnosti města v kombinaci s komplikovaným systémem rozhodování se paradoxně může stát zásadní nevýhodou.

Lidovky.cz: Jak vnímáte to, že se poslední dobou staví především ze skla? A čím to je? Je to levnější? Jak si to vysvětlujete?

Sklo je skvělý materiál, a to především tím, že dokonale vizuálně propojuje exteriér s interiérem. Již zhruba 150 let se architekti snaží se sklem velkoryse pracovat na fasádách budov. Díky neustále se zlepšujícím tepelně technickým vlastnostem skleněných tabulí přestal být problém s únikem tepla a přehříváním, navíc se v současnosti používá sklo jako nosná konstrukce, například v showroomech Apple. Levné to ovšem není.

Lidovky.cz: A co vkus českých klientů? Jde s dobou?

Naši klienti za námi přicházejí, protože se jim líbí, co děláme, takže se nám stane velmi zřídka, že se ozve někdo, s kým se nedokážeme “sladit”. Češi obecně vkus mají, jen by jim prospělo více odvahy k rozpoznávání kvality kolem sebe a více vnitřní síly očistit se od braku, který nás atakuje ze všech stran.

Lidovky.cz: Existuje nějaká jedna konkrétní země či oblast, jejíž architektura je pro vás inspirací?

Je složité vybrat jednu konkrétní zemi, ale obecně máme blízko k tomu, co se staví v evropských městech, a to převážně na západ od našich hranic. Bohužel posledních pár let nás kvalitní architektura začíná jakoby “obtékat” směrem ze západu na východ, mluvíme především o tom, co se děje v Polsku, Slovinsku a Maďarsku. Evropská města měla, i přes různé dějinné zvraty a drobné kulturní odlišnosti, podobný vývoj, takže za inspirací nemusíme jezdit tak daleko.

Lidovky.cz: Máte svůj vzor i mezi českými architekty?

Možná bychom nepoužili slovo vzor, ale vnímáme ateliéry, které nás inspirují vysokým standardem své tvorby. Není lehké neustále hledat nová řešení, dokázat je vysvětlit klientům a následně ohlídat realizaci. Postavit dům trvá řádově několik let a každý, kdo dokáže dotáhnout svojí původní myšlenku do konce, zaslouží obdiv a uznání.

Lidovky.cz: Dokázali byste z vašich projektů vybrat váš jeden nejoblíbenější?

Neradi bychom vnášeli mezi naše jednotlivé projekty nezdravou rivalitu, takže je máme rádi všechny stejně. Obecně by se ale dalo říct, že nejoblíbenější projekty jsou ty, které jsou úspěšně dokončené, nepřekročí rozpočet a termín, dělají uživatelům radost a my je potom můžeme s klidem v srdci přesunout na našem serveru do složky archiv.