Pražský půlmaraton a maraton by nemusely vést tradičně přes Libeňský most

PRAHA Pražský půlmaraton a maraton by nemusely vést obvyklými trasami přes Libeňský most, který je aktuálně kvůli špatnému stavu pro veškerou dopravu uzavřen a mohou na něj jen chodci a cyklisté. Pořadatelé závodů, kterých se každoročně účastní tisíce běžců včetně české i světové elity, mají připravené náhradní trasy. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí seriálu RunCzech Tadeáš Mahel. Jasno by mělo být do dvou týdnů.

Libeňský most je v havarijním stavu a od noci z 18. na 19. ledna je uzavřen pro automobily i tramvaje. V pátek začala provizorní oprava problematického úseku, která by měla trvat maximálně třicet dní. Pak statik zváží, jestli bude možné obnovit dopravu na mostě.



Pořadatelé pražského půlmaratonu a maratonu kvůli této situaci jednají s pražským magistrátem i dalšími odpovědnými institucemi. „V tuto chvíli nejsme schopni říct, zda trasa Sportisimo 1/2Maratonu Praha a Volkswagen Maratonu Praha povede přes původní naplánovanou trasu přes Libeňský most, nebo budeme muset přistoupit k náhradní variantě. Na obě varianty jsme nicméně připraveni a náhradní trasa už pro všechny případy existuje,“ uvedl na dotaz ČTK Mahel. O vybrané letošní trase pro tyto závody chtějí pořadatelé informovat do dvou týdnů.

Pražský půlmaraton se uskuteční 7. dubna, maraton se poběží 6. května.