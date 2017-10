Zastupitel se chlubí tím, že je honorární konzul Ománu. Ministerstvo to popírá

PRAHA Jezdí na podnikatelské mise do Ománu, účastní se nejrůznějších konferencí nebo domlouvá spolupráci s tamní univerzitou. Vždy coby honorární konzul Sultanátu Omán. Zastupitel na Praze 4 Ivo Vaněk, který se do funkce dostal v barvách hnutí ANO a nyní hájí dres Starostů a nezávislých, se ovšem touto diplomatickou hodností chlubí neoprávněně.

Když loni na pražském Andělu proběhla konference „Real Estate Market Spring 2016“, kde se mimo jiné hovořilo o přeměně Pankrácké pláně, chlubil se zastupitel Vaněk svým členstvím v Mezinárodní klimatické observatoři a v Česko-ománské smíšené obchodní komoře.

V další části prezentace určené veřejnosti sám sebe už „jmenoval“ i do funkce honorárního konzula Ománu. To ovšem nebylo poprvé. Jako údajný honorární konzul Sultanátu Omán rozdával úsměvy před fotoaparátem na podnikatelských setkáních s významnými zahraničními hosty, šejkem či bývalým ministrem dopravy Danielem Ťokem.

Vedl také podnikatelskou delegaci v Ománu, jíž se zúčastnil také viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář. Záznamy o tom je možné dohledat právě na stránkách komory, v časopise Prahy 4 nebo na webu Stavební fórum.

Ve veřejně dostupné prezentaci se Ivo Vaněk opět chlubil svou funkcí. Tu ale přitom ministerstvo zahraničí neeviduje.

Není v evidenci

Honorární konzul je čestná funkce v diplomacii, která umožňuje zastupovat stát v místě svého působení. Jedná se obvykle o uznávanou osobnost, která je schopna hradit chod konzulátu z vlastních zdrojů. Jediný jeho příjem může pocházet z poplatků za vyřízení víz či pasů. Ve smyslu mezinárodního práva ovšem není diplomatem, kterého chrání imunita.

„Pan Ivo Vaněk není evidován jako honorární konzul Ománu v České republice,“ uvedla Hana Klučarová z tiskového oddělení ministerstva zahraničí. Pro výkon takové funkce by přitom musel mít pověřovací listinu vysílajícího státu, takzvaný konzulský patent a dále souhlas přijímající země.

Proč se sám jmenoval do této funkce, zastupitel nevysvětlil. „Odpověď dostanete jedině, když se prokážete ománským pasem,“ odmítl odpovědět telefonicky na dotazy serveru Lidovky.cz. Na doplňující dotaz sdělil pouze „Na shledanou“, poté zavěsil. Nereagoval ani na otázky zaslané přes e-mail.

Zastupitelstvo městské části se jeho údajnou čestnou funkcí dopodrobna nezabývá. „O této informaci mi není nic známo. Pan Vaněk nemá od městské části Praha 4 žádné pověření k jednání jménem městské části a odpovědno je za něj hnutí Starostové a nezávislí,“ uvedl ve stručnosti tamní starosta Petr Štěpánek.

Místostarosta a člena hnutí Starostové a nezávislí Lukáš Zícha se od jeho problematického působení na diplomatickém poli také distancuje. „Aktivity pana Vaňka v případě Ománu jsou jeho aktivity a jdou mimo městskou část, kde pracuje ve výboru pro energetické úspory,“ sdělil zastupitel.

Zato pražský předseda hnutí Petr Hluboček vidí situaci docela jinak. Kolega Vaněk podle něj nijak zásadně nepochybil. „Byli i členové parlamentu Ománu, kteří deklarovali, že Ivo Vaněk je kandidátem na honorárního konzula. V tomto případě je to vnitřní záležitost Ománu. Z té ománské strany opravdu bylo potvrzeno, že pan Ivo Vaněk by se měl pravděpodobně stát honorárním konzulem Ománu,“ sdělil.

„Samozřejmě to, jestli o někom říkáme, že je honorárním konzulem nějaké země u nás, tak do toho Česká republika nemá co mluvit, protože je to záležitost té konkrétní země, nikoliv ministerstva zahraničních věcí České republiky,“ pokračoval. Jeho verze má ovšem velkou trhlinu, a to kvůli tomu, že Vaněk nemá souhlas české strany, který je pro funkci nutný.

Ministerstvo zahraničí sice nekomentuje záležitosti dokud nevystaví dekret, který by opravňoval používat titul „honorární konzul“. Momentálně ale Vaněk skutečně tuto funkci nezastává, jak explicitně sdělila mluvčí ministerstva.

Nečinnost výboru

Na Praze 4 se v souvislosti s osobou Vaňka řeší i jiné otázky. Před dvěma týdny totiž padl na jednání zastupitelstva návrh na jeho odvolání z funkce šéfa energetického výboru. A to pro údajnou nečinnost.

„Fungování výboru je opravdu vizitkou koalice, velkou vizitkou STAN. Ve volební kampani gratuluji. Kolega je ve své funkci držen koaličními hlasy. Nicméně tento výbor je orgánem zastupitelstva. A vzhledem k tomu, že pan kolega dokáže poutat i pozornost veřejně a lidé se o to začínají zajímat – já se jim nedivím, když mají platit někoho, kdo nepracuje – a vzhledem k tomu, že pan kolega zarytě mlčí a neodpoví, tak mi nezbývá, než navrhnout procedurální návrh - odvolání pana kolegy z pozice předsedy výboru,“ uvedl zastupitel Filip Vácha (TOP 09) na jednání 19. září. Odvolat Vaňka z funkce se však jemu a jeho kolegům nepodařilo. Zastupitelé je přehlasovali.