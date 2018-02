Piráti vyzvali náměstka Dolínka k odstoupení. Nelíbí se jim stav pražských mostů

PRAHA Pražští Piráti vyzvali náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), aby odstoupil z funkce. Důvodem je špatný stav pražských mostů, nezahájení opravy Libeňského mostu a situace v městské firmě Technická správa komunikací (TSK). V pátek to oznámil opoziční zastupitel Viktor Mahrik (Piráti).

Podle rovněž opozičních ODS a TOP 09 by mělo kromě Dolínka odstoupit celé vedení města. Dolínek uvedl, že za stav mostů mohou vlády v Praze za posledních 20 let. Problém je to podle něj odborný, ne politický.



O stavu pražských mostů se začalo více mluvit od loňského prosince, kdy se zřítila lávka v Troji a zraněni byli čtyři lidé. Kvůli havarijnímu stavu pak město letos 19. ledna uzavřelo pro auta a MHD Libeňský most. TSK mostní konstrukci nyní podpírá. Ve velmi špatném stavu jsou z hlavních mostů přes Vltavu mimo jiné Hlávkův a Palackého most.

„Krizové uzavření Libeňského mostu pro veškerou silniční a tramvajovou dopravu je důsledkem dlouhodobě zanedbávané údržby ze strany TSK i nečinnosti náměstka Dolínka,“ uvedl Mahrik. Pirátská strana v minulosti podala trestní oznámení kvůli údržbě Libeňského mostu. Policie jej odložila. „Vyzýváme náměstka Dolínka, aby konečně vyvodil odpovědnost za současný stav,“ dodal Mahrik.

Udženija: Zastupitele nezajímá, že se Praha rozpadá

Podle zastupitelky Alexandry Udženije (ODS) za stav mostů odpovídá celé vedení Prahy. „Libeňský i ostatní mosty jsme chtěli řešit na jednání zastupitelstva, ale koalice (ANO, ČSSD a Trojkoalice) nás nevyslyšela, a je jí to jedno. Kvůli teplým místům jim nezáleží na tom, že se Praha rozpadá,“ řekla Udženija. Dolínek podle ní nestíhá skloubit funkce náměstka a poslance.



Podobně jako Udženija hovoří i opoziční zastupitel Jiří Nouza (TOP 09). „Odstoupit by měli všichni (radní), není to jen o Dolínkovi. Radní nejsou schopni řídit město ani jeho firmy a organizace,“ řekl Nouza.

Dolínek výtky odmítl. „Stav každého mostu a lávky není věc politická, ale technická a odborná. Za stav mostů mohou všechny vlády Prahy za posledních 20 let, za dva roky se nedá stihnout vše napravit,“ řekl.

Opozice kritizuje i Technickou správu komunikací

Opozici se rovněž nelíbí fungování TSK, která se stará o komunikace a mosty. „My ji kritizujeme dlouhodobě. Žádali jsme, aby skončil i její ředitel. Loni tam zasahovala například policie, ale vedení města se s námi o tom nebaví a ani nám nesděluje žádné informace,“ řekla Udženija. Policie loni odvedla z budovy několik osob včetně tehdejšího šéfa. Případ zatím není uzavřen. Rovněž magistrátní kontrolní odbor odhalil chyby při zadávání veřejných zakázek, nakládání s majetkem nebo v účetnictví.



TSK se chystá na letošní rok požádat magistrát o navýšení rozpočtu asi o půl miliardy. „Doufám, že to všichni kolegové podpoří,“ řekl Dolínek.

V Praze vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), která má v 65členném zastupitelstvu většinu 33 hlasů. TSK je městskou akciovou společností.