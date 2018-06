Tři muži brutálně zmlátili cestujícího v pražském metru. Policie hledá aktéry i svědky

PRAHA Pražští policisté pátrají po trojici mužů, která 12. května před 21:00 po předchozím verbálním konfliktu brutálně napadla jednoho z cestujících na nástupišti stanice metra Bořislavská. Kriminalisté zatím neznají ani totožnost napadeného, hledají také svědky incidentu. Na webu zveřejnili záběry z bezpečnostních kamer, které aktéry incidentu zachytily.

Lidé se mohou s informacemi k případu obracet na linku 158, poškození a svědci se mohou přihlásit policistům z místního oddělení Vokovice nebo na kterékoli policejní služebně, informoval ve čtvrtek mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.



Všichni čtyři muži přijeli metrem do stanice Bořislavka, kde vystoupili. Po rvačce, během níž trojice čtvrtého muže surově bila a kopala, odjeli útočníci směrem na Dejvickou. „Kde ale hledaní následně vystoupili, to prozatím policisté nevědí,“ dodal Hulan. Zjišťují také, kdo je napadeným, který po útoku nejprve ležel na peronu, poté odjel opačným směrem do stanice Nádraží Veleslavín. Tam vystoupil a odešel neznámo kam.

VIDEO: Trojice mužů brutálně zbila mladíka v metru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na záběrech bezpečnostní kamery jsou vidět také dva svědci - muž v zeleném tričku, přes které má béžovou vestu, a muž v tmavém triku s batohem na zádech a kšiltovkou na hlavě.

Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z trestného činu výtržnictví, za který hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na dva roky. Nevylučují ale, že po zjištění dalších okolností mohou věc překvalifikovat například na ublížení na zdraví. I proto se obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci.